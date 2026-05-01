Consuelo Porras informa que recibió un reconocimiento a pocos días de dejar el cargo

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En su cuenta de X, la fiscal general Consuelo Porras, informó que recibió un reconocimiento por parte de su homólogo salvadoreño.

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La fiscal general Consuelo Porras publicó en redes sociales que recibió un reconocimiento por parte de Rodolfo Delgado Montes, su homólogo en la República de El Salvador.

Si bien no hay detalles sobre el motivo de la entrega, la fiscal publicó que recibió respaldo a su labor como parte de un "compromiso conjunto por fortalecer la justicia y el combate al crimen organizado en nuestra región".

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Fiscal General de El Salvador Rodolfo Delgado, por este importante reconocimiento, el cual recibo con profundo honor y responsabilidad.



Valoro enormemente sus palabras y el respaldo a una labor que no es individual, sino el… pic.twitter.com/gmV65nj7Tr — María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) May 1, 2026

La entrega se dio en el marco de una reunión de fortalecimiento institucional. El Ministerio Público (MP) dio a conocer que fue en el marco del convenio de cooperación técnica y tecnológica entre fiscales de Guatemala y El Salvador.

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Porras será relevada del cargo el próximo 17 de mayo. Por el momento, el presidente Bernardo Arévalo analiza seis perfiles para nombrar al sucesor en la jefatura del Ministerio Público.

Se trata de Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Gabriel Estuardo Rivera Clavería, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

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