De León Ramírez cierra ronda de entrevistas a candidatos a fiscal general

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El candidato señala que le expuso al presidente Bernardo Arévalo los ejes de su plan de trabajo.

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El abogado Néctor Guilebaldo De León Ramírez se convirtió este jueves en el sexto y último aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público en sostener una entrevista con el presidente Bernardo Arévalo.

Con este encuentro que se llevó cabo a las 17:30 horas en el Palacio Nacional de la Cultura concluyó la fase de reuniones programadas por el Ejecutivo.

A su salida, el aspirante brindó declaraciones a la prensa, en las que indicó que la conversación con el mandatario se centró en su propuesta para dirigir la institución.

Néctor Guilebaldo De León Ramírez, fue el último candidato a dirigir el #MP que se entrevistó con el presidente Bernardo Arévalo.



José Pos pic.twitter.com/Dd4DvTX0WY — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 1, 2026

"Hablamos sobre mi plan de trabajo. Los ejes de mi plan son siete", señaló.

Consultado sobre su desempeño en la entrevista, De León Ramírez aseguró que la reunión se desarrolló de manera favorable y reiteró que el contenido abordado ya ha sido expuesto previamente.

"Me fue bien. En la reunión con el presidente se habló de los planes de trabajo. Decirlo ya es repetirlo mucho, porque ya tuvieron la oportunidad de escucharlo en el Organismo Judicial", expresó el abogado.

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En cuanto a los desafíos que enfrenta el Ministerio Público, el aspirante ofreció una respuesta general sobre su visión de gestión. "El reto es hacer las cosas hoy mejor que ayer", afirmó.

Con esta reunión, el Ejecutivo concluye la ronda de entrevistas con los seis candidatos incluidos en la nómina remitida por la Comisión de Postulación, en un proceso que antecede a la designación del próximo fiscal general dentro de los plazos constitucionales establecidos.