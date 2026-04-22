Cámaras Antigua: Municipalidad se apoya de juzgado y empresarios denuncian ilegalidad

-

En la ciudad de Antigua Guatemala están instaladas más de 500 cámaras, 35 botones de pánico de emergencia y un centro de monitoreo.

EN CONTEXTO: Cámaras de la Antigua Guatemala regresan al sector privado

Fundantigua, a través de un comunicado de prensa, denunció que 65 empresas están siendo víctimas de ataques por parte de la Municipalidad de La Antigua Guatemala.

"El sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad de los vecinos y turistas está integrado por una central de monitoreo, más de 500 cámaras y alrededor de 35 botones de emergencia, equipo que Fundantigua entregó en calidad de uso al Ministerio de Gobernación, y a la Policía Nacional Civil, a finales del 2025. Estos entes garantizan, administran y coordinan la seguridad de los antigueños", se lee.

Agregó que las cámaras fueron retiradas finalizando el convenio por un "mal uso" dado por parte de la Municipalidad.

Por último, manifestaron que ninguna disposción judicial puede dejar sin efecto a otra emitida por la Corte de Constitucionalidad.

"La Corte de Constitucionalidad resolvió que el sistema de seguridad debe permanecer bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad. Un juzgado de menor jerarquía, como lo asegura la campaña malintencionada, no puede revocar, contradecir o anular una resolución emitida por la CC, la cual es el máximo tribunal y sus fallos son definitivos", dijo Fundantigua.

En este sentido, la Municipalidad respondió: "No es un ataque, es una ilegalidad que ellos estan teniendo con el centro de monitoreo de cámaras".

Comunicado de Fundantigua.

Incidente con las cámaras

La Municipalidad de la Antigua Guatemala, a través de un comunicado, informó que tras los incidentes registrados en noviembre de 2025, cuando el sistema de cámaras de vigilancia fue desconectado y retirado del uso que se le daba, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, en marzo de este 2026, emitió una resolución a favor de la comuna, ordenando que se restituya el control del sistema de seguridad municipal.

La comuna asegura que lo anterior implica la restitución de la posesión física y control técnico de todo el sistema, estableciendo que "Fundantigua" devuelva el acceso total a las cámaras y botones de emergencia. Así como la reinstalación del centro de monitoreo, la reactivación de usuarios y la suspensión de cualquier monitoreo privado.

Por último la Municipalidad dijo que las cámaras tienen como único propósito garantizar la seguridad de los vecinos y que no es legal usarlas para la imposición de multas.