Vecinos manifiestan descontento ante el seguimiento de excavaciones en Villa Nueva

El incidente dejó a una persona fallecida luego de quedar soterrada.
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El pasado sábado 18 de abril se registró un accidente laboral en la zona 5 de Villa Nueva, donde trabajadores que realizaban excavaciones en un pozo para la construcción del paso a desnivel, cayeron al fondo de la abertura.
De esta tragedia quedó un hombre fallecido y ante el hecho, vecinos del sector decidieron bloquear el paso hacia la colonia para evitar posibles nuevos derrumbes.
Según declaraciones de los vecinos, esta obra había quedado suspendida, aunque este lunes 20 de abril, las personas encargadas de la obra retomaron las labores de excavación. Ante la noticia, se han manifestado para que no prosigan con los trabajos debido a su descontento con la obra y el miedo a nuevos derrumbes que repitan la tragedia del pasado sábado.
En el lugar se encuentra una aglomeración de personas, por lo que podrían coordinar con fuerzas de seguridad para restablecer el orden.