¿Continuarán las lluvias en el territorio nacional?

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Las temperaturas elevadas continuarán y también las lluvias.

Las lluvias registradas en las últimas horas en distintas regiones del país no están asociadas a ningún fenómeno meteorológico de escala regional o planetaria, sino a condiciones locales, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Byvian Roldán, del área de Pronósticos, explicó que actualmente no existe ningún sistema ciclónico ni fenómeno que esté afectando directamente el territorio nacional.

"Las precipitaciones responden al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, sumado al calentamiento diurno y a la inestabilidad en la región del Pacífico, lo que favorece la formación de nubes que descargan lluvias, principalmente en horas de la noche y madrugada", detalló la experta.

Añadió que para los próximos días se prevé que continúen las lluvias, especialmente en la Bocacosta y la región sur de occidente. Sin embargo, no se esperan precipitaciones tan copiosas.

Calurosa semana

El Insivumeh también advirtió que las temperaturas elevadas continuarán aún con lluvias. Incluso en el sur del país podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, mientras que en el norte se esperan valores entre 33 y 37 grados.

En la franja transversal del país se han registrado máximas de hasta 37 grados, y en el occidente entre 26 y 33 grados, condiciones que podrían persistir.