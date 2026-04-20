Japón en alerta por posible "megaterremoto" tras el sismo de este lunes (Video)

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Un fuerte terremoto sacudió el norte del país provocando una alerta por tsunami.

Japón emitió una alerta sobre un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

Las autoridades advirtieron que la posibilidad de nuevos movimientos telúricos excepcionales ha aumentado en el norte, incluida la amenaza de repentinas olas marinas tras el reciente temblor que sacudió edificaciones en Tokio y varias ciudades.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que "la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales".

El aviso para la región septentrional llegó horas después de que en esa zona se detectara un terremoto de magnitud 7,7, que hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

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Un fuerte terremoto en el norte del país activó alerta de tsunami, con olas de hasta 3 metros en algunas zonas costeras.



⚠️ Autoridades piden evacuar y mantenerse atentos.

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El terremoto tuvo lugar en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

De momento no se reportaron daños importantes ni heridos, según dijo en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Otro oficial gubernamental dijo en televisión que "aunque no se sabe si se producirá [otro] terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad".