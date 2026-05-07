Marco Rubio y el Papa León XIV se reúnen tras tensiones con Trump

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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viajó a la Santa Sede. Allí mantuvo reuniones tanto con la máxima autoridad de la Iglesia Católica como con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló sobre "los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio" durante conversaciones que mantuvo este jueves 7 de mayo en el Vaticano con el objetivo de aliviar las tensiones tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump al papa León XIV.

La conversación entre el papa León XIV y el jefe de la diplomacia estadounidense fue "amistosa y constructiva", indicó una fuente del Departamento de Estado.

Rubio también se reunió con el Secretario de Estado del Vaticano y el Cardenal Pietro Parolin, en una visita que duró dos horas y media.

El arzobispo Petar Rajic, prefecto de la Casa Pontificia, recibió a Rubio en el patio de San Dámaso antes de su audiencia con León XIV. (Foto: AFP)

La audiencia "hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

"Revisaron los esfuerzos humanitarios en curso" en América y "las iniciativas para establecer una paz duradera en Oriente Medio", añadió.

Marco Rubio estuvo dos horas y media en la Santa Sede, primero con el Papa y luego con su secretario de Estado, Pietro Parolín. (Foto: AFP)

Tras la tensión entre EE.UU. y el Vaticano

Cabe resaltar que esta visita se produjo semanas después de las duras críticas de Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura antiguerra.

Rubio intentó aplacar la disputa antes de la audiencia privada. "Hay mucho de qué hablar con el Vaticano", declaró ante periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Roma, y citó en especial el tema de la libertad religiosa, en el que coinciden el Vaticano y Washington.

Por parte de la Santa Sede, Parolin confirmó que la cita se realizó por iniciativa de Washington. "Vamos a escucharlo", dijo el miércoles a periodistas, al anticipar que se trataría de "una conversación sincera", en palabras del embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch.

La reunión se llevó a cabo en el Vaticano, luego que los días pasados se mantuviera la tensión entre Donald Trump y el papa León. (Foto: AFP)

*Con información de AFP e Infobae