Copa Oro: Carlos "el Pescado" Ruiz manda un mensaje de ánimo previo al debut de la Selección

La Selección de Guatemala está por iniciar su participación en la fase de grupos de la Copa Oro, donde enfrentará a su similar de El Salvador.

El mítico exjugador guatemalteco, Carlos Ruiz, se pronunció por medio de las redes sociales para desear suerte a los dirigidos por Rafael Loredo.

El mensaje causó sorpresa en muchos de los usuarios, pues hace unos días Ruiz expresó su descontento con la invitación que recibió la bicolor para disputar de este torneo.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️ — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 9, 2021

El partido entre la bicolor y la selecta se disputará a las 9:00 de la noche (hora de Guatemala) en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.