Medio argentino resalta a Guatemala como modelo contra Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei dijo que Argentina y Chile resaltan a Guatemala como el país centroamericano "modelo" para toda la región en la lucha contra el coronavirus.

Giammattei se refería a un artículo publicado por el medio argentino La Nación se hace referencia al primer caso de Covid-19 confirmado el 13 de marzo en Guatemala y cómo, a partir de ese momento, asegura el artículo, "las medidas tomadas por el gobierno han contribuido a evitar que la propagación sea masiva".

Por otro lado, Moisés Naím, analista y columnista venezolano radicado en Estados Unidos, calificó como positivos los esfuerzos realizados por el gobierno de Giammattei.

También, Naím señaló que las autoridades de México y Brasil mostraron una actitud "insólita e irresponsable".

En la publicación, el medio argentino hace énfasis en la primera víctima que perdió la batalla contra el Covid-19 el 15 de marzo y que un día después Guatemala decretaba la suspensión total de clases, cese de las actividades no esenciales, suspensión de transporte público así como cierre de fronteras. "Medidas extremas que no se habían tomado con tanta rapidez en países vecinos", se lee en el artículo.

Cabe recordar que el 22 de marzo, Giammattei impuso toque de queda a partir de las 16:00 hasta las 4:00 horas que tiene vigencia hasta el 12 de abril.

El 4 de abril, el mandatario ordenó una cuarentena departamental para evitar los desplazamientos de la población hasta el 12 de abril, especialmente por el asueto de Semana Santa. Esta disposición entró en vigencia el 5 de abril y se mantiene hasta el domingo 12 a medianoche.

También prohibió la circulación del tránsito de tipo recreativo, social o familiar vía terrestre, aérea y marítima e impuso ley seca.

Otra de las medidas tomadas fue la de focalizar los contagios inmediatamente fueran detectados, para esto se optó por colocar un cordón sanitario en el municipio de Patzún, en Chimaltenango, donde se registró el primer caso local.

“ De nada nos sirven todas las medidas que hemos hecho, todo lo que hemos logrado avanzar controlando lo que no han hecho otros países y nosotros logramos hacer. De nada nos sirve que hagamos todo si al final no contamos con su apoyo, si no contamos con su responsabilidad. ”

Alejandro Giammattei

, presidente de Guatemala