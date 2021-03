Municipalidad de Villa Canales habría pedido vacuna para alcalde

El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, obtuvo la vacuna contra el Covid-19. Argumentó que era el Jefe de las Clínicas Municipales de Salud, con lo que se justificó como personal de primera línea. Pero, ¿cómo evadió los controles del Ministerio de Salud?

Según Marroquín, él nunca buscó ser vacunado, por el contrario, fue del Hospital Nacional de Amatitlán de donde lo llamaron para informarle que debía acudir a recibir la dosis. Nunca pensó en rechazarlo, porque "no pensó en la magnitud que tendría".

Carlos Cruz, director del Área de Salud de Guatemala Sur, dijo a Soy502 estar "casi seguro" de que desde esa unidad no se autorizó la vacunación al jefe edil.

Soy502 obtuvo comunicación con la persona que llamó al alcalde Marroquín para informarle a dónde debía acudir y cuándo recibiría su primera dosis de la vacuna AstraZeneca, quien aseguró que fue la municipalidad la que envió el listado de personas, supuestamente de primera línea.

"Eso se realiza a través de una plataforma con un usuario, la información no la colocamos nosotros, sino que es cada entidad, digamos clínicas, municipalidades. Ellos lo ingresan, no somos nosotros. Nosotros sólo cumplimos con sacar la información de la plataforma y vacunar, nada más", dijo la mujer, quien se negó a identificarse, sólo indicó que trabaja en el Área de Salud Guatemala Sur.

La mujer insistió en que fue la Municipalidad de Villa Canales la que solicitó la vacuna para el alcalde y que ellos sólo se encargan de descargar la información de la plataforma creada por el Ministerio de Salud, y luego administran el medicamento.

Marroquín argumentó que fue incluido en la plataforma porque, al ser el alcalde, él es el Representante Legal de la Municipalidad, por lo que cuando se abrieron las Clínicas Médicas de Salud en ese municipio, él apareció como Jefe de la Unidad, pese a que en los listados de empleados, la jefa del departamento de Salud es Ana Llanett Marroquín Cuque.

Fuente: Sitio Web de la Municipalidad de Villa Canales/Información Pública de Oficio

"Quería dar el ejemplo"

Marroquín aseguró que él no tenía necesidad de buscar la vacuna. "A mi ya me dio Covid-19 y sobreviví", justificó.

Sin embargo, dijo que quería dar el ejemplo, ya que muchas personas no quieren recibir la vacuna porque tienen miedo que algo pueda ocurrirles.

El jefe edil reconoció que no midió el impacto que administrarse el medicamento podría provocar. Aunque indicó que se tomó fotografías y videos que pensó publicar para dar confianza, pero después optó por no hacerlo, para que "no hubiera malos entendidos".

El alcalde de Villa Canales recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles 17 de marzo. Se la administraron en la Escuela "Las Ninfas" ubicada en el municipio de Amatitlán.