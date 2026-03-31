Crimen en San Raymundo: surgen más detalles de la captura de presuntos responsables

Los detenidos tienen antecedentes, huían en un taxi y trataron de ocultar un arma de fuego.
EN CONTEXTO: Capturan a taxistas tras ataque armado en San Raymundo
Un taxista y un presunto sicario fueron capturados el pasado lunes 30 de marzo, luego de haberse registrado un ataque armado en la zona 4 de San Raymundo.
Se trata de Darwin "N", de 44 años, quien conducía un taxi; y Ricardo "N", de 25 años, quien presuntamente le disparó a un hombre de 41 años en dicho lugar.
La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, pero falleció a su ingreso, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Ocultaban arma de fuego
La detención por parte de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, tras una persecución policial.
En ese lugar, las autoridades inspeccionaron el taxi con placas A-191BCN de color blanco, marca Hyundai, y en un compartimiento secreto del mismo localizaron un revólver ilegal, careciendo de la licencia de portación.
Ricardo "N" tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego y Darwin "N" tiene un antecedente por robo, según indicó la PNC.