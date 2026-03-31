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Crimen en San Raymundo: surgen más detalles de la captura de presuntos responsables

  • Por Geber Osorio
31 de marzo de 2026, 06:58
Los capturados ya contaban con antecedentes por distintos delitos. (Foto: PNC)

Los capturados ya contaban con antecedentes por distintos delitos. (Foto: PNC)

Los detenidos tienen antecedentes, huían en un taxi y trataron de ocultar un arma de fuego.

EN CONTEXTO: Capturan a taxistas tras ataque armado en San Raymundo

Un taxista y un presunto sicario fueron capturados el pasado lunes 30 de marzo, luego de haberse registrado un ataque armado en la zona 4 de San Raymundo.

Se trata de Darwin "N", de 44 años, quien conducía un taxi; y Ricardo "N", de 25 años, quien presuntamente le disparó a un hombre de 41 años en dicho lugar.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, pero falleció a su ingreso, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Ocultaban arma de fuego

La detención por parte de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo en el bulevar Las Fuentes, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, tras una persecución policial.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

En ese lugar, las autoridades inspeccionaron el taxi con placas A-191BCN de color blanco, marca Hyundai, y en un compartimiento secreto del mismo localizaron un revólver ilegal, careciendo de la licencia de portación.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Ricardo "N" tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego y Darwin "N" tiene un antecedente por robo, según indicó la PNC.

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