Crimen en San Raymundo: surgen más detalles de la captura de presuntos responsables

Taxista y sicario son capturados como presuntos responsables de ataque armado



Fueron detenidos por policías de la comisaría 16 en el bulevar Las Fuentes, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, se trata de Darwin “N”, de 44 años, piloto del taxi y Ricardo “N”, de 25 años, sicario pic.twitter.com/dukA1lMPbz