Crimen en zona 16: Ataque armado deja un joven fallecido esta tarde

  • Por Geber Osorio
26 de febrero de 2026, 17:12
Ciudad de Guatemala
La víctima falleció luego de haber sido atacada a balazos en el bulevar Austriaco. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue atacada a disparos en medio del tránsito del bulevar Austriaco.

Un incidente armado se registró la tarde de este jueves 26 de febrero en el bulevar Austriaco y 34 calle, en la zona 16 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona fuera atacada a balazos, pero al arribar al lugar, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Se trata de un hombre de 18 años que falleció por heridas por proyectiles de arma de fuego en el rostro y el tórax, según indicó el cuerpo de bomberos.

La víctima aparentemente se conducía en un vehículo de dos ruedas. (Foto: Bomberos Municipales)
La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen y se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de rigor.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la víctima conducía un vehículo de dos ruedas cuando fue atacada.

