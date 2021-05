Cristian Nodal publica fotografía junto a Belinda, en la cama

Cristian Nodal publicó una íntima fotografía, que muestra su reencuentro con Belinda luego de un viaje de trabajo. En la imagen, ambos están abrazados en la cama.

En contexto: Cristian Nodal confiesa que no puede dormir por culpa de Belinda

“Eres mi hogar, te amo, te extrañé como loco", escribió en un video de unos segundos, que publicó en las historias de Instagram.

En el clip, Belinda duerme abrazada a Nodal. La estrella de la música regional mexicana acerca la imagen, mientras se esconde tras la cabeza de la cantante.

En un post anterior que publicó en su cuenta de Twitter, Cristian había confesado que no podía conciliar el sueño si estaba alejado de Belinda.

Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

La imagen ha mostrado el lado más romántico de la pareja.

