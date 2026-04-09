Río Pixcayá: El destino secreto entre San Juan Comalapa y Santa Cruz Balanyá

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Explora los secretos del río Pixcayá en Chimaltenango. Desde molinos coloniales de trigo hasta la mística piedra El Mono, descubre una ruta de senderismo llena de historia, leyendas y aguas termales.

Lejos de las carreteras principales, los caminos rurales del departamento de Chimaltenango ofrecen la posibilidad de encontrarse con el pasado de la región, como en Santa Cruz Balanyá.

El ojo atento del viajero podrá encontrarse con puentes de arco, restos de molinos destinados al molido de trigo y figuras situadas en lugares poco accesibles.

Los vestigios se asoman en el límite territorial entre Santa Cruz Balanyá y San Juan Comalapa. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Tales vestigios salen al encuentro de quien decida darse una vuelta por las riberas del río Pixcayá, que marcan parte del límite territorial entre el municipio y San Juan Comalapa.

"Según relata la tradición oral, en la época de la colonia se construyó una represa que sería utilizada para acumular agua y darle uso al molino", explicó el vecino Mynor Juárez.

El silencio invita a la contemplación y la meditación. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Entonces, el caudal del Pixcayá era caudaloso, lo que permitía destinarlo al uso de los campos con los granos introducidos por los españoles.

"Al tiempo todo quedó abandonado; todavía se pueden ver las piedras y ladrillos que utilizaron", detalló Juárez.

Idéntica suerte corrieron los puentes, aunque algunos pasos se mantienen de pie a pesar de las crecidas y de los temblores.

Aguas cristalinas recorren las áreas verdes; desde esta zona hay nacimientos. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Exploración

La leyenda vuelve a encontrarse al explorar las cercanías de la Cueva del Tronchador, criatura de aspecto humanoide que acechaba a toda persona que cruzaba por el río.

A pocos metros de distancia se encuentra una poza de aguas termales, conocida en la población como el Baño, a la cual le atribuyen virtudes medicinales.

Más adelante, si se desea aventurar para contemplar de cerca a la piedra conocida como El Mono, el visitante debe contar con el apoyo de un guía.

Existen varios puentes en forma de arcos, los cuales se encuentran en el abandono. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

El sendero se abre paso entre laderas prolongadas, por lo que se recomienda llevar calzado apropiado y una vara con la cual apoyarse en caso de ser necesario.

La caminata entre el monte se ve recompensada al encontrarse de frente con la piedra, que posiblemente represente a un nahual y data del período prehispánico.

Durante el recorrido se contemplan varios nacimientos, señal de la carga hídrica que aún abunda en el sector a pesar de los cambios en el uso del suelo.

Al otro extremo hay una enorme roca conocida como El Mono, que es considerada como un nahual. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

¿Cómo llegar?

El municipio se localiza a 77 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, recorridos en su mayoría a través de la carretera Interamericana. Según la densidad del tráfico y la hora, el viaje se puede completar en hora y media.

Al llegar a la aldea El Camán, Patzicía, se toma a mano derecha el desvío hacia la población vía la carretera CHM-13.

En el lugar se les pregunta a los vecinos cómo llegar al río Pixcayá; se recomienda llevar agua pura, comida ya preparada en casa y dinero en efectivo para el pago de servicios.