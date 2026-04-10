Ingreso de remesas recupera su ritmo y marca un récord histórico en marzo

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Las divisas por remesas familiares alcanzaron un máximo sin precedentes de US$2,441 millones en marzo, impulsando un crecimiento de doble dígito durante el primer trimestre de 2026.

Las divisas por remesas familiares en Guatemala establecieron un nuevo hito histórico al situarse en US$2,441 millones —equivalentes a unos Q18,673 millones— solo durante el mes de marzo.

Según datos publicados este día por el Banco de Guatemala (Banguat), el flujo de dinero enviado por los migrantes guatemaltecos no solo muestra una resiliencia inquebrantable, sino que ha logrado superar todos los montos mensuales registrados en los últimos 12 meses, consolidándose como el pilar más crítico para el sostenimiento del consumo interno en el país.

Este comportamiento ocurre en un escenario global complejo, caracterizado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y una marcada volatilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados que han elevado el costo de vida.

El Banguat indicó que el dinero enviado por migrantes superó todos los montos mensuales desde hace un año. (Foto: Archivo/Soy502)

El salto estadístico

Al realizar el comparativo interanual, las cifras oficiales revelan un crecimiento robusto, pues los US$2,441.8 millones captados en marzo de 2026 superan en US$438.1 millones a lo registrado en el mismo mes de 2025.

Esto representa una variación positiva del 21.9%, un salto significativo si se considera que en marzo del año anterior la cifra se situó en US$2,003.7 millones.

Con este resultado, el tercer mes del año desbanca el récord previo de US$2,390 millones alcanzado en octubre de 2025, posicionándose como la nueva referencia máxima en la historia de la banca central guatemalteca y desafiando las voces técnicas que sugerían un enfriamiento temprano de estas transferencias para este ciclo fiscal.

Cambio de tendencia

El dinamismo de marzo permitió revertir la tendencia a la baja observada durante los dos primeros meses del año, donde las cifras se mantuvieron por debajo de la barrera psicológica de los dos mil millones de dólares.

En enero, el ingreso fue de US$1,954 millones, mientras que en febrero descendió levemente a US$1,893 millones; sin embargo, el fuerte repunte de marzo ha impulsado el acumulado del primer trimestre de 2026 hasta los US$6,290 millones.

Este ritmo de crecimiento se mantiene firme frente al cierre de 2025, año en el que Guatemala recibió un total de US$25,530 millones, demostrando que, a pesar del encarecimiento de la canasta básica y los combustibles, el compromiso del migrante con su hogar permanece como el principal motor de la economía nacional.

Se prevé que este año cerraremos con un crecimiento del 5%, rozando los US$26,800 millones en remesas. (Foto: Canva/Soy502)

Visiones encontradas

No obstante, este récord mensual se produce en un momento de intenso debate sobre el futuro del flujo migratorio y sus efectos financieros a largo plazo debido a factores externos.

Por un lado, el Banco de Guatemala (Banguat), con Álvaro González Ricci a la cabeza, se mantiene firme en su optimismo y prevé que este año cerraremos con un crecimiento del 5%, rozando los US$26,800 millones.

Mientras que por el otro, analistas como Fredy Gómez de la firma Cardinal, lanzan una advertencia que suena a balde de agua fría: el endurecimiento de las fronteras y el hecho de que hay menos guatemaltecos en suelo estadounidense podrían provocar la primera caída de las remesas en 16 años, un "frenazo" del 3% que cambiaría las reglas del juego para el país.

Impacto en el territorio local

Esta encrucijada entre el optimismo institucional y la cautela técnica de los analistas independientes pone el foco de atención en los departamentos que dependen casi exclusivamente de estos recursos.

Municipios como Concepción Tutuapa, Joyabaj y San Mateo Ixtatán enfrentan el riesgo de una desaceleración severa en sectores clave como el comercio y la construcción si las proyecciones de reducción de migrantes y el aumento de las deportaciones internas se materializan.

Por ahora, los datos de marzo inyectan una dosis de alivio a la economía nacional, pero el país permanece a la expectativa de si este récord es el último gran impulso antes de una estabilización forzada por las leyes migratorias o si la escasez de mano de obra en EE. UU. seguirá permitiendo envíos de divisas cada vez mayores.