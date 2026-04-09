Danilo Guerra: El goleador de Santa Ana que brilló en el futbol nacional

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Desde sus inicios en el Deportivo San Benito hasta ganar el Trofeo Juan Carlos Plata y brillar con la Selección Nacional, descubre la historia del futbolista Edi Danilo Guerra Pérez, el orgullo de Santa Ana, Petén.

El delantero Edi Danilo Guerra Pérez se ha consolidado con el paso de los años como uno de los nombres representativos del futbol nacional, llevando el nombre de Santa Ana, Petén, a distintos escenarios del balompié guatemalteco y convirtiéndose en motivo de orgullo para su tierra natal.

Nacido el 11 de diciembre de 1987 en dicho municipio petenero, Guerra inició su camino en el deporte a los 15 años, cuando comenzó a jugar en las categorías inferiores del Deportivo San Benito, equipo con el que dio sus primeros pasos dentro del futbol competitivo.

Con la camiseta Bicolor consiguió numerosas anotaciones. (Foto: Archivo)

Gracias a su capacidad goleadora y constancia en el terreno de juego, el atacante logró abrirse camino en el futbol profesional guatemalteco.

El talento mostrado en cada juego lo llevó a vestir los colores de clubes importantes como Universidad de San Carlos, Guastatoya, Municipal, Cobán Imperial e Iztapa, consolidándose como un delantero referente en la Liga Nacional.

Uno de sus mejores pasos los ha tenido con Cobán Imperial, en la Liga Nacional. (Foto: Archivo)

Logros

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2016, cuando recibió el Trofeo Juan Carlos Plata, galardón que distingue al mejor goleador del futbol guatemalteco, tras anotar 14 tantos en el torneo Apertura de ese año.

Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Nacional de Guatemala, con la que disputó 15 partidos internacionales y anotó nueve goles, incluyendo una actuación memorable al marcar cuatro anotaciones en un encuentro oficial de la Liga de Naciones de Concacaf en 2019 contra Anguila.

A lo largo de su trayectoria profesional acumuló cientos de partidos oficiales y se consolidó como uno de los futbolistas más constantes surgidos del norte del país, destacando especialmente durante su paso por Cobán Imperial, club con el que disputó la mayor cantidad de encuentros en Liga Nacional.

Tras varios años de carrera, el ariete regresó a sus raíces futbolísticas al vincularse nuevamente con el futbol petenero, manteniendo una relación cercana con su comunidad. Incluso ha participado en actividades locales y proyectos deportivos en Santa Ana, reafirmando su vínculo con el lugar que lo vio nacer.

Guerra hizo goles de todos los ángulos con Guastatoya. (Foto: Archivo)

Regreso inesperado

En 2024, Guerra había anunciado su retiro del futbol profesional; sin embargo, la Furia Verde de San Benito, club de sus amores, lo convocó para disputar la última jornada de la fase de clasificación del torneo Clausura de la Primera División.

El delantero aceptó el llamado y volvió temporalmente a las canchas, demostrando su compromiso con la institución que lo formó. Posteriormente, volvió a retirarse y comenzó a trabajar en la formación de jóvenes en categorías inferiores.

Guerra junto a Vielka, su esposa, con la Copa 30 de Municipal, en el Clausura 2017. (Foto: Archivo)

Hoy, el nombre de Danilo Guerra representa para muchos jóvenes de Petén el ejemplo de que desde los municipios del interior también se puede llegar al futbol profesional. Su historia refleja esfuerzo, perseverancia y el orgullo de llevar en alto el origen petenero dentro del deporte nacional.