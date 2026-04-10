"Me entregaré las 24 horas": El ambicioso pacto de Vuletich con Comunicaciones

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Agustín Vuletich se une a Comunicaciones FC prometiendo goles y entrega total 24/7. Conoce al nuevo delantero argentino que busca la gloria en el Clausura 2026.

"Se van a encontrar con un futbolista que se va a entregar las 24 horas del día por estar en su mejor nivel", esa fue la promesa que Agustín Vuletich, el nuevo refuerzo de Comunicaciones, le hizo a la afición en la entrevista publicada por el club este jueves.

El delantero argentino, de 34 años, está consciente de que la fanaticada blanca le exigirá anotaciones, y apunta a conjuntarse con el equipo para conseguirlos. "En mi posición los goles son muy relevantes. Me tocará marcar, para eso necesito de mis compañeros, tener buena relación con todos, mostrar un buen rendimiento personal para que ellos también confíen en mí y para que todo fluya dentro del campo", apuntó.

Como cualidades suyas destacó: "Soy un delantero integral, que no se queda solamente dentro del área. Tengo buenas cualidades físicas, trato de poner intensidad en todo momento que esté dentro del campo. El juego aéreo y la potencia para ir a la búsqueda del gol son las cualidades que me han servido para desarrollar en mi carrera".

En cuanto a su disponibilidad y estado físico para integrarse a un torneo que encara la jornada 19, señaló: "Puedo incorporarme rápidamente. Me voy a brindar al 100 % para conseguir campeonatos. La historia de la institución lo exige. La actualidad del equipo permite soñar con eso".

En su declaración aseguró conocer la historia del cuadro albo. "Cuando me hablaron me hicieron una comparación con un club muy importante de Argentina. Es un reto muy importante, vengo por grandes desafíos, por sumar nuevas estrellas en las instituciones", aseguró.

Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa, marchan en la tercera casilla del Clausura 2026 con 29 puntos, a solo uno de distancia del líder Xelajú; aunque en el acumulado son octavos con 49 unidades, tres por encima de la zona de descenso.

Este viernes enfrentan a Aurora por la fecha 19, mientras que el miércoles de la otra semana visitarán a Municipal para una nueva edición del clásico.