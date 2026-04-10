¡Baja la gasolina! Se registra una leve disminución en los precios de combustibles

Algunas de las gasolineras en la ciudad capital le han reducido 50 centavos al precio de los combustibles.
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Algunas gasolineras han disminuido el precio de los combustibles este jueves 9 de abril, según se pudo observar tras un recorrido realizado por Soy502 en la zona 12 de la ciudad capital.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indica que los precios actuales de los combustibles en su modalidad de autoservicio son los siguientes:
- Superior Q40.44
- Regular Q39.44
- Diésel Q43.65
Sin embargo, en algunas gasolineras se ha reducido aproximadamente 50 centavos en los mismos, por lo que se han observado los siguientes precios:
- Superior Q39.97
- Regular Q38.97
- Diésel Q43.17
En las últimas semanas ha registrado un alza en los precios de los combustibles en el territorio nacional, ya que en comparación con el 1 de enero, los mismos han aumentado más de Q18 por galón, lo que ha afectado a la economía de los guatemaltecos.