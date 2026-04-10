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¡Baja la gasolina! Se registra una leve disminución en los precios de combustibles

  • Por Geber Osorio
09 de abril de 2026, 19:48
La disminución en los precios se ha visto en algunas de las gasolineras de la capital. (Foto ilustrativa: iStock)

La disminución en los precios se ha visto en algunas de las gasolineras de la capital. (Foto ilustrativa: iStock)

Algunas de las gasolineras en la ciudad capital le han reducido 50 centavos al precio de los combustibles.

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Algunas gasolineras han disminuido el precio de los combustibles este jueves 9 de abril, según se pudo observar tras un recorrido realizado por Soy502 en la zona 12 de la ciudad capital.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indica que los precios actuales de los combustibles en su modalidad de autoservicio son los siguientes:

  • Superior Q40.44
  • Regular Q39.44
  • Diésel Q43.65

Sin embargo, en algunas gasolineras se ha reducido aproximadamente 50 centavos en los mismos, por lo que se han observado los siguientes precios:

  • Superior Q39.97
  • Regular Q38.97
  • Diésel Q43.17

En las últimas semanas ha registrado un alza en los precios de los combustibles en el territorio nacional, ya que en comparación con el 1 de enero, los mismos han aumentado más de Q18 por galón, lo que ha afectado a la economía de los guatemaltecos.

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