Cristiano Ronaldo no da marcha atrás y se pierde otro juego con Al Nassr

Cristiano Ronaldo mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudita y su club Al-Nassr, tras volverse a ausentar de un partido liguero, esta vez de la victoria 2-0 contra Al Ittihad, por la fecha 21 del certamen liguero.
El portugués no figuró en la lista de convocados por el entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club.
También se había ausentado del duelo anterior contra Al Riyadh (también victoria para los suyos 1-0), como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título.
Actualmente, CR7 se encuentra a 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar el millar en su carrera. El pasado jueves cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con Al-Nassr antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por el seleccionador, Roberto Martínez.
Mientras tanto, los caballeros del Najd supieron arreglárselas sin su capitán y vencieron al exequipo de Benzema gracias al penal transformado por Sadio Mané, al 84, y al otro tanto de Angelo Gabriel, en tiempo de compensación (90+6).
En la celebración del tanto que aseguró el triunfo, el brasileño homenajeó al "Bicho", tras ejecutar su tradicional festejo y gritar: "¡Siuuu!".