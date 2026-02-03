Cristiano no entrena con Al Nassr y en Arabia teme una salida

La novela en el futbol de Arabia Saudita sigue sumando capítulos y ahora tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. El astro portugués atraviesa un momento de fuerte tensión con el Al Nassr, luego de manifestar su inconformidad por la falta de ambición deportiva del club tras el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal, actual líder del torneo saudí y rival directo en la lucha por el título.
Según información difundida este martes por medios locales, Cristiano Ronaldo no se presentó a entrenar con el Al Nassr como medida de protesta, algo que ya había quedado en evidencia el pasado lunes, cuando no fue convocado ni participó en el partido ante el Al Riyadh. El portugués no reportó ninguna lesión, y su ausencia respondió exclusivamente a una decisión personal, de acuerdo con la prensa saudí.
Las mismas fuentes aseguran que el futbolista de 40 años mantendría esta postura durante la semana, negándose a entrenar hasta obtener una respuesta concreta de la directiva sobre el rumbo deportivo del club. Incluso, medios de Portugal señalan que Cristiano habría viajado a su país para entrenar de manera individual, lo que ha encendido aún más los rumores sobre su futuro.
En ese contexto, comienzan a surgir versiones sobre el interés de otras ligas. La MLS aparece como una posible opción, con la ilusión de replicar un proyecto similar al de Lionel Messi y reunir a los dos grandes íconos de esta era del futbol en Estados Unidos.