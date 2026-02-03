Benzema fue presentado y ya entrena con el Al Hilal

Karim Benzema, que jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, fue presentado este martes con su nuevo club luego de rescindir el contrato con el Al-Ittihad, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato.
Un fichaje "para que represente al primer equipo de fútbol durante un año y medio como traspaso gratuito", publicó este martes el Al-Hilal, actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi, al anunciar en su página web la incorporación del delantero francés.
El antiguo internacional francés (97 partidos, 37 goles) fichó por el club de Yeda en 2023 luego de 14 temporadas en el Real Madrid en las que conquistó cinco Ligas de Campeones. La temporada pasada conquistó el campeonato saudita.
Benzema usará el dorsal 90 con el líder del torneo, que tiene hasta 12 puntos de ventaja con ahora su exequipo, Al Ittihad, que parece haber perdido sus opciones de revalidar el título.