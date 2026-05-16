Gamba Osaka amarga a Cristiano Ronaldo y se corona en la Liga de Campeones de Asia 2

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El deseo de gloria continental se transformó en pesadilla para Cristiano Ronaldo. El Al Nassr no logró descifrar el cerrojo japonés y cayó 1-0 ante el Gamba Osaka en la gran final de la Liga de Campeones de Asia 2.

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Con este resultado, el astro portugués prolonga un adverso panorama en territorio saudí, donde los títulos oficiales colectivos se le siguen resistiendo desde su llegada.

El encuentro se resolvió por la mínima diferencia gracias a la contundencia táctica del cuadro nipón. Cuando transcurría la primera media hora de juego, el atacante tunecino Issan Jebali frotó la lámpara y asistió de forma precisa al delantero turco Deniz Hummet, quien batió la portería local para firmar el único tanto del compromiso.

Gamba Osaka become the first club to win both the #ACL and #ACLTwo pic.twitter.com/IBj9ImdCwl — J. Football Now (@j_football_now) May 16, 2026



A partir de ese golpe, el Al Nassr adelantó líneas y buscó desesperadamente la igualdad. Sin embargo, se topó con una muralla bajo los tres postes: el guardameta japonés Rui Akari. El arquero se convirtió en la gran figura de la noche al desactivar cada uno de los intentos comandados por el estratega Jorge Jesus, ahogando el grito de gol de la fanaticada árabe en múltiples ocasiones.

Sin puntería

La fortuna tampoco estuvo del lado del conjunto de Riad en el tramo definitivo del encuentro. Cristiano Ronaldo tuvo en sus pies una oportunidad inmejorable para igualar las acciones, pero su remate se marchó desviado en una acción atípica para el histórico goleador. Pocos minutos después, su compatriota Joao Félix desató los lamentos en las gradas al estrellar un potente disparo en el poste, sentenciando la paridad.

Con este partido, la carrera de Cristiano Ronaldo hacia los 1,000 goles oficiales sufre un leve freno. El atacante luso se marcha en blanco de esta final y se mantiene estacionado en las 971 anotaciones profesionales, quedando a 29 festejos de la mítica cifra de cuatro dígitos.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL: EL AL NASSR DE CRISTIANO RONALDO PERDIÓ LA FINAL DE LA CHAMPIONS ASIÁTICA TWO ANTE GAMBA OSAKA!!



Pese a estar jugando en su cancha y con su gente. Pese a ser los favoritos en el torneo. Y pese a tener la fiesta preparada para celebrar un título… pic.twitter.com/CdhoWNDSn2 — Invictos (@InvictosSomos) May 16, 2026

Todo o nada el próximo jueves

A pesar del duro golpe anímico en el plano internacional, el Al Nassr no tiene margen para los lamentos. El equipo mantiene el liderato de la Liga Profesional Saudí con una ventaja de dos puntos sobre su más cercano perseguidor, el Al Hilal.

La definición del campeonato local se resolverá este jueves en una última jornada de alta tensión. El Al Nassr recibirá al Damac, un rival que llegará con el agua al cuello peleando por el no descenso. La victoria le garantizará a Cristiano Ronaldo su primer gran título oficial en Arabia Saudí, mientras que cualquier tropiezo podría dejar la mesa servida para que el Al Hilal le arrebate la corona de la temporada.