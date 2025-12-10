Crossover entre Marvel y DC: Spider-Man y Superman se unen

Spider-Man y Superman protagonizan la nueva colaboración entre editoriales.
Los héroes más famosos de las compañías de cómics regresan a la acción con un nuevo crossover.
Marvel y DC hacen las paces para complacer a sus fanáticos con una nueva historia de Spider-Man y Superman, tras el éxito de la unión entre Batman y Deadpool.
El proyecto está liderado por Mark Waid y Jorge Jiménez, por lo que la publicación del cómic estará a cargo de DC.
La trama sigue a Clark Kent y Peter Parker, quienes persiguen un misterio vinculado a las máquinas malvadas de Brainiac y Doctor Octopus. Su lanzamiento está previsto para el 25 de marzo de 2026.
Historias de complemento
- Lois Lane y Mary Jane Watson.
- Jimmy Olsen regresa con un toque de Matanza.
- Sean Murphy se ocupa de Superboy (Legion) y Spider-Man 2099.
- Power Girl y Punisher.
- Encuentro entre Superboy Prime y Spider-Man.
- Rivalidad entre el Daily Planet y el Daily Bugle.
- Flashback centrado en Pa Kent y el tío Ben.