Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Crossover entre Marvel y DC: Spider-Man y Superman se unen

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de diciembre de 2025, 10:42
Marvel y DC vuelven a unir fuerzas para un nuevo crossover histórico. (Foto: X)

Marvel y DC vuelven a unir fuerzas para un nuevo crossover histórico. (Foto: X)

Spider-Man y Superman protagonizan la nueva colaboración entre editoriales.

PODRÍA INTERESARTE: Hoy es el Día de Spider-Man, conoce por qué

Los héroes más famosos de las compañías de cómics regresan a la acción con un nuevo crossover.

El proyecto está dirigido por Mark Waid y el artista Jorge Jiménez. (Foto: X)
El proyecto está dirigido por Mark Waid y el artista Jorge Jiménez. (Foto: X)

Marvel y DC hacen las paces para complacer a sus fanáticos con una nueva historia de Spider-Man y Superman, tras el éxito de la unión entre Batman y Deadpool.

El proyecto está liderado por Mark Waid y Jorge Jiménez, por lo que la publicación del cómic estará a cargo de DC.

DC será la encargada de publicar el cómic del esperado crossover. (Foto: X)
DC será la encargada de publicar el cómic del esperado crossover. (Foto: X)

NO TE LO PIERDAS: ¿Un superhéroe más humano? Los 5 detalles que debes saber del nuevo "Superman"

La trama sigue a Clark Kent y Peter Parker, quienes persiguen un misterio vinculado a las máquinas malvadas de Brainiac y Doctor Octopus. Su lanzamiento está previsto para el 25 de marzo de 2026.

La historia sigue a Clark Kent y Peter Parker resolviendo un misterioso caso. (Foto: X)
La historia sigue a Clark Kent y Peter Parker resolviendo un misterioso caso. (Foto: X)

Historias de complemento

  • Lois Lane y Mary Jane Watson.
  • Jimmy Olsen regresa con un toque de Matanza.
  • Sean Murphy se ocupa de Superboy (Legion) y Spider-Man 2099.
  • Power Girl y Punisher.
  • Encuentro entre Superboy Prime y Spider-Man.
  • Rivalidad entre el Daily Planet y el Daily Bugle.
  • Flashback centrado en Pa Kent y el tío Ben.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar