México: sobreviviente narra la angustia que vivieron dentro del metro de la Línea 12 tras la tragedia

Minutos antes del accidente se cambió de lugar y eso le salvó la vida. Luego la desesperación y angustia se apoderaron de las víctimas.

EN CONTEXTO: Piloto de Línea 12 narra la tragedia del metro en ciudad de México

Miguel Olarte, de 39 años, es uno de los sobrevivientes de la tragedia del la Línea 12 en México. Los momentos de angustia que vivió y los gritos desesperados de las víctimas son imposibles de borrar.

El 3 de mayo salió de su trabajo en un almacén de lechería a las 10:22 de la noche hora de México. Viajaba en el penúltimo vagón del Metro, el que cayó.

Una trabe metálica que sostenía las vías colapsó provocando la caída de los últimos vagones desde una altura de 5 metros. Milagrosamente está vivo para contarlo, pero 26 personas perdieron la vida, cerca de 80 se encuentran heridas y 5 están desaparecidos.

“Yo venía en el penúltimo vagón, justo en el área donde se unen los dos vagones (que fue la que se partió), pero como era día de la Santa Cruz había unas personas que tenían aliento alcohólico, me incomodé y me cambié de lugar hasta en medio, no lo sabía pero eso me salvó la vida, por eso sobreviví”. En ese momento el vagón iba casi lleno, solo tres asientos estaban vacíos, relató en entrevista exclusiva con Infobae México.

Aquí el momento en que la estructura del @MetroCDMX de la línea 12 se desploma #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/GaSSMLpqtK — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2021

“Imagino que las personas que se estaban en ese lugar fueron las que murieron porque ellas quedaron hasta abajo. Se sintió el frenón y como tres milésimas de segundo después se fue la luz y nos fuimos para abajo, yo quedé colgado de un tubo. Estaba sentado en uno de los lugares del pasamanos pero por la inercia quedé del otro lado del tubo contrario, ese me amortiguó”, detalló.

La crisis tras la tragedia en la Línea 12

“La gente caía como si volara, no sé con qué me pegué en el ojo que se me desgarró todo. Segundos después estaba todo oscuro, la gente tomó sus celulares para alumbrar”, manifestó.

Cuenta que se aferraba de los tubos para evitar caer en un ángulo cercano a 90 grados, miró hacia abajo y logró ver a varias personas amontonadas unas sobres otras gritando.

“Los que cayeron de último fueron los que se amortiguaron con los que estaban hasta abajo, pero no se podía hacer nada. Me dije a mí mismo ‘sal de aquí‘, respiré profundamente varias veces y cerré los ojos. Pensé en mi esposa y mis hijos, tenemos un vínculo muy cercano. No sé cuánto pasó y vi a un muchacho que se asomó por la ventana y nos preguntó cómo estábamos, gritamos que heridos. Nos dijo que los que pudiéramos, intentáramos salir por la ventana y ellos nos ayudaban a bajar, vi que uno se salió rápido y fue cuando me dije ‘vámonos‘, me arrastré y me aferré al tubo, y ya me ayudó a salir”, detalló.

En la entrada de la estación del metro la gente ha dejado flores y candelas en homenaje a los que perdieron la vida en el trágico accidente. (Foto: AFP)

Víctimas jóvenes en el tren de México

Olarte quedó muy conmocionado por Tania Lezama, una quinceañera que iba cerca de Miguel. La adolescente viajaba con su hermana Nancy, de 23 años, quien lamentablemente falleció.

“Enfocaron a una niña como de 15 o 16 años toda ensangrentada, ella gritaba mucho que la ayudaran, yo no podía porque me estaba desangrando, luego en el Hospital General de Tláhuac, donde me llevaron, llegó esta misma niña que tenía fractura en la cadera y no sé qué más, cuando nos estaban atendiendo la pobre gritaba que ya la operaran porque no aguantaba el dolor. A ella la trasladaron a Xoco para ver si la operaban allá, luego a la una de la mañana también me trasladaron a mí ahí”, recordó.

Un hombre despide a un ser querido muerto en el accidente del Metro. (Foto: AFP)

Ayuda tras la tragedia

“Me conmovió que en los tiempos de tragedia todos se unen para ayudar, toda la gente empezó a escalar para empezar a sacar a las personas en las ventanas, no sé muy bien si se metieron porque para ese momento yo sentí que me iba a desmayar, me arrastré como pude y logré salir, una señora me dio toallitas para limpiarme la sangre pero parecía esponja y se llenaban rápido, otros me compartieron agua y alcohol para desinfectar la herida”, narró a Infobae.

Describe que dos personas lo ayudaron a llegar a la banqueta, le pidió a los transeúntes lo dejaran hacer una llamada para avisar a su familia pues en el percance perdió su mochila. Miguel expresa con mucha conmoción lo vivido al punto que dijo que ya no quería mirar al Metro porque había mucho sufrimiento.

Los médicos le atendieron y le comentaron que fue un milagro el que no perdiera el ojo dado el impacto que recibió y la hemorragia. Los especialistas le realizaron una cirugía reconstructiva sin costo. Él pudo regresar con su familia.

