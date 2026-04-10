Ministro de Gobernación explica que CSJ aún no conoce solicitud de excedencia

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El ministro Marco Antonio Villeda Sandoval aseguró que pese al presentar su solicitud de ampliación de excedencia a la CSJ, esta aún ha sido conocida por el pleno de magistrados.

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Previo al comparecer a su entrevista ante la Comisión de Postulación para Fiscal General, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda Sandoval, aseguró que espera que la próxima semana, que será el último pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sea conocida su solicitud de ampliación de su excedencia para continuar en el cargo.

El funcionario explicó que con fecha 10 de marzo hizo su solicitud de ampliación de excedencia a la CSJ, sin embargo no ha tenido conocimiento de que esta haya sido incluida en los diferentes plenos que han celebrados los magistrados de la CC a partir de dicha fecha.

Explicó el ministro del Interior que el próximo 23 de marzo se vence el término de la excedencia que le fue concedida para poder asumir el cargo en el Ejecutivo.

Fiscal

Al ser consultado, si de ser considerado en la nómina de candidatos a jefe del Ministerio Público (MP), dada su participación en el proceso en curso de postulacion, le favoreciera con el nombramiento final del presidente de la República como Fiscal General, que haría con su carrera judicial, respondió que, tendría que renunciar a esta pues "no se puede ser fiscal y juez a la vez", apuntó.

Nombramiento

Es de recordar que el actual ministro de Gobernación fue juramentado en el cargo por el presidente de la República, Bernardo Arévalo el pasado 24 de octubre.

A partir de esta fecha, Villeda obtuvo una excedencia por seis meses emitida por el Organismo Judicial (OJ), y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual se vence el próximo 23 de abril.