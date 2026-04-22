CSJ rechaza antejuicio contra Consuelo Porras y diputados

El pleno de magistrados de la CSJ se reunió para conocer varias solicitudes de antejuicio.
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A través de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el pleno de magistrados resolvió rechazar la solicitud de antejuicio presentada en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, por el tema de adopciones irregularidades.
Además, los magistrados rechazaron una serie de antejuicios que fueron promovidos en contra de diputados de diferentes bancadas.
Entre los antejuicios rechazados, en su mayoría, sin entrar a conocer están:
- Diputado Allan Rodríguez (dos antejucios)
- Diputado Samuel Pérez (tres antejuicios)
- Diputado David Illescas
- Diputada Andrea Villagrán
- Fiscal Consuelo Porras (dos antejuicios)
- Diputado Inés Castillo
- Diputada Lourdes Teresita de León
- Diputada Nidia Lorena de León
La CSJ convocó a una conferencia de prensa, sin mencionar los detalles, solo que estaba relacionada con la Cámara de Amparos y Antejuicios. Sin embargo, minutos después la canceló y solo emitió el comunicado en mención.