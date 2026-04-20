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En primera ronda, Consuelo Porras queda fuera de la nómina de candidatos a Fiscal

  • Por Cristóbal Veliz
20 de abril de 2026, 16:05
En la primera ronda de votaciones para definir la nómina de candidatos a Fiscal General, Consuelo Porras no obtuvo los sufragios suficientes. (Foto: Archivo/Soy502)

En la primera ronda de votaciones para definir la nómina de candidatos a Fiscal General, Consuelo Porras no obtuvo los sufragios suficientes. (Foto: Archivo/Soy502)

En la primera primera ronda de votación en la Comision de Postulación, Porras queda fuera de la nómina de candidatos a Fiscal General.

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En una primera ronda de votación y con el voto desfavorable de nueve comisionados, la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) quedó fuera de la nómina de candidatos a dirigir la persecución penal en el país.

En su orden, tras concluir la votación, los únicos que votaron a favor fueron el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes; el decano de la Universidad Regional, Luis Lepe; el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga; el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez; y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En tanto, votaron en contra los decanos: 

  • Universidad Mesoamericana, Luis Anleu
  • Universidad del Istmo, Pablo Maldonado;
  • Universidad Francisco Marroquín, Arturo Altolaguirre
  • Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón
  • Universidad San Pablo, Luis Aragón
  • Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano
  • Universidad Rural, Mario García
  • Universidad Da Vinci, José Reyes

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