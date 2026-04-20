En primera ronda, Consuelo Porras queda fuera de la nómina de candidatos a Fiscal

En la primera primera ronda de votación en la Comision de Postulación, Porras queda fuera de la nómina de candidatos a Fiscal General.
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En una primera ronda de votación y con el voto desfavorable de nueve comisionados, la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) quedó fuera de la nómina de candidatos a dirigir la persecución penal en el país.
En su orden, tras concluir la votación, los únicos que votaron a favor fueron el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes; el decano de la Universidad Regional, Luis Lepe; el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga; el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez; y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
En tanto, votaron en contra los decanos:
- Universidad Mesoamericana, Luis Anleu
- Universidad del Istmo, Pablo Maldonado;
- Universidad Francisco Marroquín, Arturo Altolaguirre
- Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón
- Universidad San Pablo, Luis Aragón
- Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano
- Universidad Rural, Mario García
- Universidad Da Vinci, José Reyes