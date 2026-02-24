CSJ recibe el primer expediente para magistrado titular y suplente de la CC

-

La CSJ recibió el primer expediente para magistrados de la CC este lunes.

Al cierre del primer día recepción de expedientes, la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió un solo expediente para participa en el proceso de elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La aspirante que entregó su currículo fue la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá quien busca continuar en la CC por un período más por medio de la reelección.

Ochoa Escribá también presentó su expediente en el proceso de elección de magistrado titular de la CC por el Congreso de la Republica. Es de resaltar que la actual magistrada llegó dicho cargo por el organismo en mención en el 2021, junto al magistrado suplente Luis Alfonso Rosales.

De acuerdo a lo acordado por el pleno de magistrados de la CSJ, la convocatoria para participar en el proceso de elección de magistrados de la CC por este órgano de Estado se prolongará hasta el viernes 27 de febrero.

Otros procesos

Actualmente, el Congreso y la Presidencia de la República son las dos instituciones que se encuentran desarrollado sus procesos de elección de magistrados titular y suplente de la CC.

En el caso del Congreso, al concluir la revisión de los 55 expedientes presentados, excluyó a 8 postulantes, por lo que continúan en el proceso 47.

Mientras que la presidencia de la República extendió el plazo para la revisión de currículas para el 6 de marzo.