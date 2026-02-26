Secretaría de la CSJ recibe 10 expedientes de postulantes para la CC

-

La CSJ suma diez postulantes a magistrados de la CC.

A un día de que concluya el plazo para la recepción de expedientes para el proceso de elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suma diez los postulantes que han presentado su respectiva currícula.

Se trata de la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, el magistrado suplente de la alta Corte constitucional, Luis Alfonso Rosales Marroquín, la exmagistrada suplente de la CC, María de los Ángeles Araujo Bohr, y el abogado Horacio Enríquez Sánchez.

También, Emmy Yojana Gramajo Rosales, Elvio Evadail López Ruíz, Héctor Alfredo Muñoz Payeras, Julio Alfonso Agustín del Valle y Ramiro Stuardo López Galindo.

El abogado Héctor Alfredo Muñoz Payeras entrega su expediente para magistrado de la CC por la Corte Suprema de Justicia (Cristobal Veliz/Soy502)

En otros procesos

Aunque la convocatoria para la recepción de expedientes para la CC en la CSJ inició esta semana, los postulantes Ochoa Escribá, Rosales Marroquín, Agustín del Valle, Paniagua Pérez y Araujo Bohr han entregado sus respectivas propuestas para este cargo figuran en la lista de aspirantes que analiza la Comisión Mixta del Congreso de la República.

Con esto es de destacar, tras haber superado la fase del cumplimiento de requisitos legales y establecidos en la convocatoria, los postulantes antes mencionados expusieron, en entrevista, ante los miembros de dicha Comisión, el resumen de su hoja de vida, trayectoria profesional y académica, así como su plan de trabajo propuesto para la CC.

Reelección

Con ello, es de resaltar que tanto Ochoa Escribá, actual magistrada titular, y Rosales Marroquín, Paniagua Pérez actuales magistrados suplente, respectivamente, de la CC buscan un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Además, con su postulación en el Congreso de la República, los magistrados antes mencionados, también apuntan a permanecer en sus cargos en representación del Legislativo.