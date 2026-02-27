CSJ: último día de recepción de expedientes magistrados de CC

-

Este día la Secretaría de la CSJ recibirá los últimos expedientes de aspirantes de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031 en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

EN CONTEXTO: La Comisión de Postulación para Fiscal General cambia tabla de gradación

A partir de las ocho de la mañana, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), inicia el último día para la recepción de expedientes para participar en el proceso de elección de magistrado titular y suplente de la CC por parte de la CSJ.

Este jueves 26 de febrero, la CSJ contabilizó la recepción de 10 expedientes, de los cuales, al menos dos postulantes presentaron para titular y suplentes, respectivamente.

Es de destacar que el último aspirante en presentar su currícula, en el penúltimo día de recepción de expedientes fue la exmagistrada suplente de la CC, María de los Ángeles Araujo Bohr, busca regresar a la alta Corte, luego de un período de estar fuera.

Postulantes

De acuerdo con el registro, además de Araujo Bohr, también busca su reelección en el cargo la magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, los actuales magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales Marroquín y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.

Además, los abogados Horacio Enríquez Sánchez, Emmy Yojana Gramajo Rosales, Elvio Evadail López Ruíz, Héctor Alfredo Muñoz Payeras, Julio Alfonso Agustín del Valle, Carlos Patricio Rodríguez Meza y Ramiro Stuardo López Galindo.

En otros procesos

Aunque la convocatoria para la recepción de expedientes para la CC en la CSJ inició esta semana, los postulantes Ochoa Escribá, Rosales Marroquín, Agustín del Valle, Paniagua Pérez y Araujo Bohr han entregado sus respectivas propuestas para este cargo figuran en la lista de aspirantes que analiza la Comisión Mixta del Congreso de la República.

Con esto es de destacar, tras haber superado la fase del cumplimiento de requisitos legales y establecidos en la convocatoria, los postulantes antes mencionados expusieron, en entrevista, ante los miembros de dicha Comisión, el resumen de su hoja de vida, trayectoria profesional y académica, así como su plan de trabajo propuesto para la CC.