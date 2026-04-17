CSU confirma a Walter Mazariegos como rector de la USAC

El CSU confirmó a Mazariegos como rector de la USAC con el voto de 22 integrantes.
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En sesión ordinaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) confirmó la elección de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) para el período 2026-2030.
La decisión del CSU fue avalada con el voto favorable de 22 de los 33 integrantes presentes. Hubo 9 votos en contra y 3 abstenciones.
Con lo anterior, el CSU oficializa la reelección de Mazariegos por un período más pese a las diversas manifestaciones de rechazo al proceso del pasado 8 de abril.
De esta cuenta, Mazariegos tomará posesión del cargo, por un período más, el próximo 1 de julio.
Sobre la elección
El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la USAC con 50 votos a su favor.
A las afueras del Hotel Museo Casa Santo Domingo, electores reclamaron su presencia en la votación, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.
Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.
En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.