CSU realizará pleno extraordinario para conocer renuncia de magistrado suplente de CC

-

En pleno extraordinario, el CSU conocerá renuncia del magistrado suplente designado por la USAC ante la CC.

Para las 7:00 horas, la Secretaría General de la Universidad de San Carlos (USAC), convocó a una sesión extraordinaria a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), de forma virtual.

De acuerdo a la agenda programada, el punto que se conocerá tiene que ver con la renuncia del cargo del magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), José Luis Aguirre Pumay.

Aguirre Pumay, actualmente se desempeña como directo del Centro Universitario de Santa Rosa, por lo que deberá renunciar, al menos con 15 días posteriores a su designación como magistrado suplente ante la CC.

Esto según, lo establece el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual se lee: "... para ocupar una Magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado a la Corte de Constitucionalidad...".

Además, es de señalar que esta misma normativa establece que la designación del magistrado titular y suplente por parte del CSU y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), son los únicos que pueden ser impugnables conforme a la ley, por lo que, de llegar al día de cambio de autoridades, podrán seguir en sus cargos los togados que deberán ser sustituidos.

Confirmación

Es de recordar la designación de Julia Marisol Rivera Aguilar, como magistrada titular, y José Luis Aguirre Pumay, como magistrado suplente de la CC quedaron firme por el CSU.

La decisión del CSU se dio este 12 de marzo al rechazar una serie de impugnaciones que objetaban la elección efectuada el pasado 16 de febrero.

Elección

Además, es señalar que el pasado 16 de febrero, en medio de protestas y a puerta cerrada, el CSU eligió como magistrada titular de la CC a Rivera, y como magistrado suplente a Aguirre Pumay.

En esa ocasión, durante la elección de titular surgieron dos propuestas. Rivera Aguilar Obtuvo 23 votos, y la actual magistrada titular de la CC, Leyla Lemus 13.

Para suplente Aguirre Pumay alcanzó 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.

Integración

El pasado martes 17 de marzo, el pleno de diputados del Congreso de la República aprobó el Decreto 8-2026 de integración de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026, en el que se confirmó a Rivera Aguilar como magistrada titular designada por el CSU de la USAC, y Aguirre Pumay, como magistrado suplente.

También avaló el Decreto 10-2026 con el cual se convoca a los magistrados titulares y suplentes de la CC a prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República.

La CC quedó integrada, además Rivera Aguilar por USAC como titular:

Astrid Lemus, titular por el CANG

Gladys Anabella Morfín, titular el presidente en Consejo de Ministros

Roberto Molina Barreto, por el Congreso de la República

Dina Ochoa, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Y, como magistrados suplentes, además de Aguirre Pumay:

Luis Fernando Bermejo, CANG

María Magdalena Jocholá, presidente en Consejo de Ministros

Luis Alfonso Rosales Marroquín, Congreso de la República

Claudia Paniagua Pérez, CSJ