¿Qué pasa con el MP, si Consuelo Porras fuese electa magistrada de la CC?

-

La fiscal general, Consuelo Porras, se postuló como magistrada de la Corte de Constitucionalidad; de ser electa, debe renunciar al Ministerio Público. Estos son algunos posibles escenarios.

EN CONTEXTO: Consuelo Porras busca ser magistrada de la CC en representación de la Usac

Por dos períodos consecutivos, Consuelo Porras ha estado al frente del Ministerio Público y el período para el cual fue designada por el expresidente Alejandro Giammattei, vence en mayo próximo.

Sin embargo, podría salir antes del MP, ya que se postuló como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Consejo Superior Universitario (CSU).

El CSU tiene contemplado elegir a su magistrado titular y suplente el próximo 16 de febrero. Si eligen a Porras como magistrada, hay plazos importantes a seguir.

¿Qué pasa si es electa magistrada?

Soy502 consultó con cuatro abogados sobre lo que podría ocurrir en las próximas semanas y lo que establece la ley.

Los cuatro abogados coincidieron en que, de ser electa como magistrada, Porras debe renunciar al cargo de Fiscal General. Esta renuncia debe ser presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, por puro trámite.

"Si presenta su renuncia de manera irrevocable, es un derecho constitucional que le asiste, no pueden no aceptarla", explicó el abogado Fernando Linares Beltranena.

"Por principio constitucional, ninguna persona puede ejercer dos cargos públicos a la vez. Los plazos en derecho son improrrogables, nadie espera a nadie", expuso un abogado constitucionalista que pidió no ser citado.

Consuelo Porras, jefa del MP. (Foto: Soy502)

¿Cuándo debe renunciar?

Pero no es solo el hecho de que renuncie para asumir la magistratura de la CC, es que hay plazos que deben tomarse en cuenta.

Juan Francisco Sandoval, exfiscal del Ministerio Público, explicó que la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece que, cuando hay incompatibilidad de los cargos, se debe renunciar con antelación, no cuando será juramentada, sino desde el momento en que es designada.

El artículo 160 de esa ley establece: "Cuando alguna persona designada para ocupar una magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad. La misma disposición se aplicará cuando la causa de incompatibilidad sobrevenga durante el ejercicio de la función".

Por lo tanto, Sandoval refiere a que si es designada el 16 de febrero, tal como lo contempló el CSU en la convocatoria, Porras debería renunciar al cargo a principios de marzo.

El mismo criterio lo maneja el abogado, Javier Monterroso, también exfiscal del MP, quien recordó algunos antecedentes.

"Ella tiene que renunciar antes de asumir, que fue lo que pasó con Mynor Moto cuando ganó; él renunció de ser juez e iba a asumir como magistrado de la CC, pero en ese lapso no lo dejaron tomar posesión porque le iniciaron un proceso penal. También hay un antecedente que fue el de Manuel Duarte; él lo había elegido el Congreso como magistrado suplente, pero no renunció, entonces ya no lo pudieron nombrar en la CC, porque no renunció a tiempo", explicó.

Consuelo Porras durante una conferencia de prensa. (Foto: Soy502/archivo)

Sin inmunidad

Si Porras renuncia a inicios de marzo y la juramentación para la CC es en abril, esto quiere decir que tendría aproximadamente un mes sin inmunidad.

Sin embargo, lo relevante es quién asumirá el MP cuando Porras ya no esté, porque será quien decida si hay alguna persecución penal en contra de ella o no.

Sandoval y Monterroso señalan que, inmediatamente acepte la renuncia de Porras, el presidente debe nombrar a alguien más para que termine el período y debería hacerlo entre los cinco del listado que llegó a presidencia en 2022.

"El único fiscal que ha renunciado en Guatemala es Juan Luis Florido, y en el caso de él, una vez que él renunció, el presidente nombró a su sucesor del listado que tiene, que es Amílcar Velásquez, porque es una renuncia, es algo definitivo; el presidente (Arévalo) podría nombrar dentro de quienes estén en el listado", dijo Monterroso.

"El presidente tendría que elegir entre los 5 que quedaron de la última elección, porque no habrá ausencia temporal", coincidió Sandoval, pues señala que lo establecido en la Ley del MP, es cuando hay una ausencia temporal y no definitiva.

Aunque el criterio de Linares Beltranena es otro. Él asegura que quien debe asumir, si la fiscal renuncia, es el secretario general del MP, o bien, quien designe el Consejo del MP, porque el presidente no puede elegir de la lista anterior.

"El secretario Pineda, como secretario general, él asumiría. Por ejemplo, cuando ella se va de viaje, él es el que firma", dijo Linares Beltranena.

El artículo 15 de la Ley Orgánica del MP contempla: "En caso de renuncia, remoción, impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del Fiscal General de la República, este será sustituido por el que designe el Consejo del Ministerio Público entre los fiscales de distrito. En caso de remoción o renuncia, la sustitución será hasta que se realice el nombramiento del nuevo Fiscal General, quien completará el período".

Estos fueron los 6 aspirantes a fiscal general del 2022. (Foto: Movimiento Pro Justicia)

En resumen, los abogados coinciden en que de ser electa como magistrada de la CC el próximo 16 de febrero, Porras debe renunciar como fiscal general a más tardar a inicios de marzo, por lo que estará un poco más de un mes sin inmunidad.

La relación entre el MP y el Ejecutivo ha sido abrupta desde 2023, antes que Arévalo tomara posesión, y se agudizó cuando el Gobierno de Semilla asumió.