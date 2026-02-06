Recordamos la vez que Guatemala participó en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno, a celebrarse en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo, una ocasión ideal para recordar que Guatemala dijo presente en una única ocasión en estas justas de hielo y nieve, hace 38 años.
El escenario que vio competir a siete atletas nacionales (cinco hombres y dos mujeres) fue Calgary, Canadá, donde se disputó la edición 15 (mañana inicia la 25).
A pesar de que en el país no hay condiciones climatológicas invernales, se abrió la convocatoria en aquella ocasión y hubo siete inscritos, algunos de ellos vivían fuera del país.
Esquí alpino y esquí de fondo fueron las dos competencias en las cuales hubo representación azul y blanco, de los diez deportes que fueron inscritos. Además de Guatemala, también debutó Jamaica, con el equipo de Bobsleigh que hasta inspiró una película llamada "Jamaica bajo cero".
Las parejas de hermanos Christian y Carlos Andrés Bruderer, Dag y Ricardo Burgos, Francisco Alfredo Rego, Fiamma Smith y Marcela Arzú Tinoco (quien sufrió una fuerte lesión), integraron el contingente guatemalteco.
Christian Bruderer, el más joven, compitió con 19 años. Mientras que el abanderado y más experimentado fue Francisco Rego, con 41.
Por Latinoamérica también tuvieron participación México, Costa Rica, Bolivia, Chile y Argentina.
Los Juegos de 1988 fueron ganados por la antigua Unión Soviética, con 11 medallas de oro (57 países había en contienda). Hasta ahora no se ha repetido otra participación guatemalteca.