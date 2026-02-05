Golfista José Toledo está en Filipinas para el inicio de la gira asiática

-

El golfista guatemalteco José Toledo se encuentra en Filipinas para disputar el Asían Tour Phillippine Presidents Thophy.

Manila, la capital de Filipinas, será el escenario del 5 al 8 de febrero próximo del Phillipine Golf Championship 2026, presentado por la Comisión de Deportes de ese país. La sede del certamen es el Wack Wack Golf & Country Club.

Este será el torneo que inaugure el Tour Asiático 2026 y Toledo está ahí para representar a Guatemala. El evento contará con varios de los mejores jugadores de ese continente, y repartirá una bolsa de premios de US$500 mil.

El objetivo de José Toledo, es ganar puntos en el ranquin mundial de golf, para lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Cortesía)

"Estoy muy contento de estar aquí. Este es mi tercer año en la gira de Asía, ya que es un tour que ha crecido muchísimo en los últimos años. Tomé la decisión de viajar acá, el sacrificio es muy grande, pero la recompensa también", comentó Toledo.

Una de las razones principales de la participación de Toledo en este tipo de torneos es la cantidad de puntos que brinda el certamen en la clasificación mundial de golf con el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Los puntos del ranquin mundial es lo que me brinda la clasificación a los Juegos Olímpicos, esa es mi meta. En este verano, aproximadamente a partir de junio, empiezo a jugar torneos que brindan más puntos para lograr el boleto olímpico y tener un tour como este, que me permite puntear todo el año, es motivante para lograr ese objetivo", reconoció el guatemalteco.

El jugador nacional, José Toledo, tiene previsto llegar a Guatemala, para jugar en marzo próximo el Abierto Hacienda Nueva 2026. (Cortesía)

En este 2026, Toledo ha disputado únicamente un certamen, fue hace unos días cuando jugó una fecha de la gira mexicana, la cual llegó a El Salvador. "Esta competición la tomé como preparación para esta participación", dijo el jugador.

El Wack Wack Golf & Country Club, de par 72, cuenta con un amplio recorrido, cuyo desafío reside en sus hazards (obstáculos de agua), sus amplios greens y la longitud de sus fairways.

Su famoso hoyo 17, un par 3, es conocido por ser un hoyo decisivo. Actualmente, se están desarrollando planes para convertir este campo en semi apto para todo tipo de clima, sin cambiar su carácter básico, ni sus recorridos originales de césped Carabao.

Al finalizar este certamen, el guatemalteco retorna a su casa en Houston, Texas, Estados Unidos, donde se preparará para su siguiente evento, en Nueva Zelanda. Toledo tiene previsto venir a Guatemala en marzo próximo, para disputar el abierto Hacienda Nueva, que se jugará del 7 al 15 de ese mes.