¿Cuánto tiempo te dejaron en visto en WhatsApp? Así puedes saber

Sigue estos pasos para saber a qué hora fue recibido tu mensaje.

OTRAS NOTICIAS: Tres formas de saber si alguien te bloqueó de WhatsApp

Desde que whatsapp ofrece una manera de saber que los mensajes fueron recibidos al destinatario nadie puede salvarse de afirmar que no leyó el chat, pues todo se puede confirmar en la aplicación.

Existe un truco para saber a qué hora fue entregado tu mensaje y a qué hora fue leído.

¿Qué significan los chequecitos en las conversaciones?

Antes de saber cómo puedes hacerlo debes recordar cómo funciona la señalización de cada mensaje enviado:

- Un check en color gris significa que se envió el mensaje con éxito y se encuentra a la espera de ser entregado.

- Dos checks en color gris significa que se entregó el mensaje al dispositivo del destinatario: El mensaje ha sido enviado y entregado con éxito.

- Dos checks en color azul significa que el destinatario ya leyó el mensaje.

¿Cómo puedes obtener información del mensaje?

Cada mensaje te da la opción de ver su información, como la hora en que fue entregado, leído o reproducido por el destinatario.

Así puedes hacerlo:

1. Abre el chat.

2. Mantén presionado el mensaje del que deseas obtener detalles si ya fue leído.

3. Presiona los tres puntos que aparecen del lado derecho.

Podrás saber cada paso de tu mensaje, incluyendo cuánto tiempo te dejaron en “visto” y la hora exacta en que fue recibido por el destinatario.

Si sigues los pasos y no puedes verificar las confirmaciones el destinatario desactivó esta función, ya no estás en sus contactos o la persona no tiene internet.

Cómo desactivar las confirmaciones de lectura

Si no quieres que tus contactos puedan ver si leíste o no los mensajes, entonces deberás desactivar las confirmaciones de lectura desde tu dispositivo.

Estos son los pasos:

1. Accede al menú “Más opciones” presionando el ícono de tres puntos.

2. Ve a Ajustes- Cuenta- Privacidad.

3. Selecciona la opción "Confirmaciones de lectura".

Ten en cuenta que la opción no desactiva las confirmaciones de lectura en los chats grupales, ni las confirmaciones de reproducción para los mensajes de voz.