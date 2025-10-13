Ministro de Gobernación evita contestar si se someterá a prueba de polígrafo

-

El ministro de Gobernación calificó la pregunta que le fue hecha como política.

OTRAS NOTAS: Gobernación ordena uso de polígrafo a directores del Sistema Penitenciario

Pese a que ordenó la aplicación de pruebas de polígrafo a todos los directores de los centros penitenciarios del país, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se negó a contestar si él y sus viceministros se someterían a dicha prueba.

Derivado de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro carcelario Fraijanes II el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció una serie de destituciones de directores en el Sistema Penitenciario (SP) y ordenó la prueba de polígrafo con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa La Ronda, el funcionario fue consultado sobre sí, tanto él como sus viceministros estarían dispuestos a también someterse a la prueba de polígrafo que el mismo ordenó, pero se negó a responder a la pregunta.

El ministro ordenó que todos los directores del Sistema Penitenciario se sometan a la prueba de poligrafo. (Foto: DCA / Soy502)

"¿Cuál es la finalidad que tendría ese polígrafo? Yo no acepto preguntas que tienen trampa en términos políticos", respondió Jiménez a la interrogante.

Agregó que "a muchos periodistas les gusta hacer lo que se llama en lógica la falacia de la pregunta compleja" y calificó la pregunta que se le hizo como una trampa de tipo político.

"Esas son trampas también de carácter político que no voy a responder", afirmó el funcionario sin dar especio a que se diera una repregunta.

Prueba será crucial para directores

Anteriormente, cuando el ministro de Gobernación se refirió a la prueba de polígrafo a la que serán sometidos, las autoridades del Sistema Penitenciario aseguro que los resultados serán determinantes para su permanencia

"Si alguno falla la prueba, se va. Si su sustituto también falla, también se va", aseveró Jiménez.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Gobernación urge al Congreso aprobar leyes contra las pandillas

Agregó que esto situación se hace como parte de una investigación que permitirá determinar si existieron o no actos de complicidad o corrupción dentro del sistema.

Aseguró que cualquier funcionario involucrado, por acción u omisión, será denunciado penalmente y separado del cargo.