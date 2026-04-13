Cultura acompaña excavaciones en la Usac y no avala suspensión de clases

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El mandatario rechazó que su administración haya avalado la suspensión de actividades académicas presenciales en la universidad pública.

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El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) únicamente acompaña los trabajos de excavación arqueológica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y no ha avalado la suspensión de actividades académicas.

El mandatario afirmó que alrededor de este tema ha circulado desinformación, por lo que aclaró que la solicitud realizada por la universidad al Ministerio responde a procedimientos establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural.

Según explicó, este tipo de intervenciones en infraestructura obliga a contar con supervisión técnica para garantizar la protección de posibles vestigios arqueológicos.

Las actividades académicas presenciales se mantienen suspendidas en la Usac. (Foto: Archivo / Soy502)

El gobernante detalló que el MCD suscribe convenios con profesionales especializados, como arqueólogos, para que lleven a cabo evaluaciones y levantamientos en el área intervenida, con el fin de evitar daños al patrimonio.

Indicó que estas acciones son de carácter técnico y no implican decisiones administrativas como la suspensión de clases.

El presidente enfatizó que "en ningún momento" estos acuerdos requieren el cierre de la universidad o la interrupción de actividades académicas, por lo que desvinculó el acompañamiento institucional de la decisión de suspender labores.

Asimismo, como medida preventiva y para evitar interpretaciones erróneas en medio del proceso de elección de rector, se instruyó posponer los trabajos hasta después de dicho evento, explicó Arévalo.

Según el mandatario esto fue con el objetivo de que no fueran utilizados como argumento para justificar un eventual cierre del campus.

El gobernante sostuvo que la suspensión de actividades en la Usac fue una decisión adoptada por el propio Consejo Superior Universitario, sin que existiera una obligación derivada del convenio suscrito para los trabajos arqueológicos.