Las curiosidades más destacadas de toda la temporada en la NFL

A nada de vivir el Super Bowl LX, damos un pequeño paseo en la máquina del tiempo para recordar algunas de las cosas más destacadas durante toda la temporada 2025 y los playoffs previos al duelo de este domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Desde el retorno de un veterano retirado hace cuatro años, pasando por un equipo que le encantaba tener a sus fanáticos comiéndose las uñas en los últimos minutos, hasta algunas nuevas marcas impuestas, estos son algunas curiosidades de la campaña que pondrá punto final este domingo, con el Pats vs. Seahawks.

Phillip Rivers volvió de su retiro para jugar con los Colts, lamentablemente no los pudo llevar a playoffs. (Foto: ESPN)

Llamada de emergencia

Los Indianapolis Colts arrancaron con un récord de 8-2 la campaña regular, pero sufrieron la lesión de su quaterback titular Daniel Jones cerca del final y tuvieron que tomar una medida desesperada. La dirigencia contactó al veterano de 44 años Philip Rivers para tomar las riendas del equipo y tratar de meterse a los playoffs, algo que lamentablemente no consiguieron, aunque el mariscal de campo entregó actuaciones decentes con 4 pases de anotación, 3 intercepciones y 544 yardas por aire, nada mal para alguien que no jugaba desde 2021.

Los Broncos fueron de los que más remontadas protagonizaron durante toda la campaña. (Foto: AFP)

Año de remontadas

Esta campaña se impuso un nuevo récord de remontadas en la NFL, con un total de siete victorias de equipos que perdían en el último cuarto por 15 o más puntos, incluyendo la postemporada. En la historia de la liga, nunca hubo alguna campaña en la que este dato superara los cuatro juegos en toda la temporada, una muestra de lo competitivo que fue el torneo.

Matthew Stafford impuso una marca de más touchdowns sin intercepciones. (Foto: AFP)

Racha de eficiencia

El mariscal de campo de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, consiguió imponer una marca en la historia de la NFL, al lanzar un total de 28 touchdowns de manera consecutiva sin una intercepción durante la temporada 2025, la racha más larga hasta la fecha para cualquier QB.

Josh Allen sigue sin saber lo que es ganar en un tiempo extra. (Foto: AFP)

No hay por dónde

La marca más depresiva de todo este año la protagonizan los Buffalo Bills y su lanzador Josh Allen. El equipo quedó eliminado en la ronda divisional frente a los Denver Broncos en tiempo extra y llevó la marca del talentoso mariscal de campo a 0-7 en "overtime", incluido un 0-3 en playoffs, la peor marca en la historia de la NFL.

La ronda de comodines rompió un par de marcas en la NFL. (Foto: AFP)

Estuvieron peleados

La ronda de comodines de esta temporada rompió dos marcas en la NFL. La primera, la de mayor cambio de ventajas en el cuarto cuarto (12) en una sola postemporada, mientras que la segunda fue la de remontadas y victorias en los tres minutos finales (4) en la historia de playoffs. Ambas marcas cayeron durante cinco de los seis juegos de la ronda Wild Card.

Los Bears protagonizaron varias remontadas. Su afición sufrió mucho. (Foto: Choose Chicago)

Osos caóticos

Los Chicago Bears no tuvieron piedad esta campaña con sus aficionados. El equipo de la "ciudad de los vientos" ganó siete juegos, incluyendo playoffs, cuando perdían en los dos minutos finales del encuentro. Por si fuera poco, terminaron 3-3 en juegos que perdían por 10 o más puntos en los últimos cinco minutos, mientras el resto de la liga finalizó con récord de 3-162 en esa situación.

Myles Garrett (95) fue una pesadilla para los mariscales de campo. (Foto: Redes sociales)

Pesadilla para los pasadores

El jugador defensivo de los Cleveland Browns, Myles Garrett, instauró un nuevo récord de capturas al quaterback esta temporada. En total, el linebacker registró 23 capturas durante toda la campaña (solo temporada regular, ya que los Browns no avanzaron a playoffs) e incluso tuvo un mejor número que todo el equipo de los San Francisco 49ers, quienes terminaron con 20.

Cam Litlle impuso dos veces el récord de gol de campo más largo en la historia. (Foto: Pro Football Network)

Los más largos

Durante toda la campaña, hubo un total de 12 goles de campo de más de 60 yardas, dejando atrás la marca anterior de cinco, en 2022 y 2023. Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, concretó los dos más largos en toda la historia de la NFL (67 y 68) y tiene marca de 2 de 2 en intentos de gol de campo de 67+ yardas, mientras el resto que lo ha intentado en la historia está en 0 de 22.