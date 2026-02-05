Municipal se prueba en la frontera ante Malacateco por la fecha 5

-

Después de dos triunfos consecutivos en casa, Municipal tendrá su primera gran prueba del Clausura 2026 cuando visite el estadio Santa Lucía para enfrentar a Malacateco, este viernes, en el inicio de la quinta jornada de la Liga Bantrab.

José Carlos Martínez, Rudy Muñoz y Rudy Barrientos presentaron molestias físicas durante la semana y el técnico Mario Acevedo prefirió no exponerlos por lo difícil del juego y lo pesado del traslado. Los rojos se instalaron desde este jueves por la madrugada en Malacatán.

Los juveniles Pablo Arias y Mayron González son las novedades en la convocatoria escarlata. Tampoco hicieron el viaje los refuerzos Érick López y Alejandro Cabeza, quienes se preparan físicamente para el debut.

Después de 12 años sin poder ganar en el estadio Santa Lucía, los rojos ganaron dos veces en esa cancha el año pasado. Apunan a una tercera victoria para ligar su quinto triunfo consecutivo ante los fronterizos.

En el campamento toro, el técnico mexicano Roberto Montoya tendrá la baja de Nelson Andrade por una fractura en la nariz y sigue siendo duda la participación de Kevin Ramírez.