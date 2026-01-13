¡Resistencia pura! Francisco Arredondo supera la complicada etapa 9 del Dakar 2026

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo culminó en el puesto 80 en la novena etapa de la división Rally2 de motocicletas en el Dakar 2026, que se disputó en Wadi Ad-Dawasir, Najd, Arabia Saudita.
Para los conductores, fue una nueva prueba de resistencia hasta llegar al campamento de refugio, después de un enlace de 123 kilómetros y la especial cronometrada de 418.
En esta primera parte de la Etapa Maratón, las pistas fueron pedregosas y complicadas, lo que obligó a los pilotos a estar atentos por los numerosos cambios del trayecto.
Al final de la especial, se presentó una parte de dunas, anticipando lo que será la décima etapa. Al igual que en la primera semana, esta jornada se realizó en recorridos independientes entre las motos y los carros.
Arredondo (BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen) estuvo a la altura para completar el trayecto en la casilla 80, a 2:36.04 horas, del ganador del día y compañero, el sudafricano, Michael Docherty.
El estadounidense, Preston Campell, lidera la clasificación general de la división Rally2, con un tiempo total de 39:23.16 horas. Arredondo escaló una posición más, y ahora se sitúa en el lugar 76, a 26:27.54, del líder.
Este miércoles, se disputa la décima jornada, una travesía que saldrá del Campamento Refugio hacia Bisha, y que constará de un enlace de 52 kilómetros y la especial cronometrada de 368.