Los festejos del Barcelona tras ser bicampeón de la Supercopa de España

-

El FC Barcelona volvió a reinar en la Supercopa de España tras imponerse 3-2 al Real Madrid en una final vibrante y cargada de emociones, resultado que le permitió a los culés levantar el trofeo por segunda edición consecutiva y alcanzar su título número 16 en esta competición, consolidándose como el máximo ganador del certamen.

OTRAS NOTICIAS: Hansi Flick gana otro título y sigue invicto en finales como técnico

Luego del pitazo final, la celebración blaugrana tomó protagonismo con imágenes que rápidamente se hicieron virales. El encargado de alzar el trofeo fue Ronald Araujo, quien portó el gafete de capitán después de que Marc-André ter Stegen se lo cediera en un gesto significativo.

¡La volvemos a ganar, la volvemos a celebrar! ❤️ pic.twitter.com/3QbXJRU59W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

La celebración fue liderada por Raphinha, gran figura de la final y MVP del partido, distinción que recibió tras firmar un doblete ante el conjunto merengue. El brasileño marcó el ritmo de los festejos con unos lentes de sol icónicos, sello personal que captó la atención de aficionados y cámaras.

pic.twitter.com/rqYI4zdeIv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Otro de los momentos destacados lo protagonizó Lamine Yamal, quien también se colocó gafas de sol y celebró con una sonrisa el nuevo título. El joven talento blaugrana compartió el festejo junto a Robert Lewandowski y Raphinha, en una fotografía que rápidamente se viralizó en redes sociales y reflejó la unión del plantel.

Lamine, Lewandowski y Raphinha posaron con el trofeo de campeón. (Foto: AFP)

Así, el Barcelona cerró una noche perfecta, celebrando un nuevo trofeo ante su máximo rival y reafirmando su dominio histórico en la Supercopa de España.