Guatemaltecos festejan la salida de Consuelo Porras del MP

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La Fiscal General deja el cargo oficialmente este 17 de mayo cuando asuma Gabriel García Luna el cargo.

Guatemaltecos se concentran en las afueras del edificio central del Ministerio Público (MP), para celebrar la culminación de los ocho años de gestión de la Fiscal General, Consuelo Porras y le recuerdan al nuevo jefe del ente investigador que existen "presos políticos".

Al ritmo de mariachi y de "sacaremos a ese buey de la barranca" y "El Rey" , decenas de personas se han dado cita al festejo de transición en el Ministerio Público (MP) y le recuerdan al nuevo Fiscal General que existen "presos políticos", producto de la persecución que emprendió la Fiscal General Consuelo Porras.

Es así como inician a concentrarse a las afueras del edificio del MP decenas de manifestantes que rechazan los de ocho años de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), en su último de día de gestión.

Al ritmo de "Sacaremos ese buey de la barranca", manifestantes se han dado cita al festejo de celebración de la salida de Consuelo Porras, la frente del Ministerio Público (MP). (Video: Edgar Pocón/Colaboración) pic.twitter.com/zWTzmQreBw — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 16, 2026

Según los organizadores en el transcurso de la tarde estarán llegando del interior del país personas y por la media noche habrá quema de juegos pirotécnicos en señal de respaldo a la nueva administración en el MP dirigida por Gabriel Estuardo García Luna, Fiscal General, período 2026-2030.

También, le recuerdan al nuevo Fiscal General y Jefe del MP, Gabriel Estuardo García Luna, que existen "presos políticos", como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y el exfiscal Stuardo Campo.

Guatemaltecos acuden a las afueras del Ministerio Público para despedir la gestión de Consuelo Porras al frente de esta entidad



Video: Edgar Pocón pic.twitter.com/4j3DGQKbmg — Soy 502 (@soy_502) May 16, 2026

Marcha

En la mañana de este sábado 16 de mayo estudiantes universitarios marcharon por la sexta avenida hacia el edifico central del MP en apoyo a la transición.

Durante el recorrido, los estudiantes aseguraron que este es le momento para hacer historia y rechazar una administración que durante ochos se dedicó a la persecución política de los grupos organizados en el país.

También exigieron el cese a la práctica ejecutada por la gestión de la de Porras al criminalizar estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Además, manifestaron su rechazo a la administración de Walter Mazariegos y su pretensión de mantenerse al frente de la Universidad de San Carlos (USAC).