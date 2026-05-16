Estudiantes universitarios apoyan transición en el MP y rechazan gestión de Porras

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¡Ya cayó, ya cayó. Consuelo ya cayó! Gritan los estudiantes universitarios durante la marcha.

Con una marcha que recorrió la sexta avenida de zona 1 hacia el edificio central del MP, estudiantes universitarios apoyan la transición del ente de persecución y rechazan los ocho años de gestión de Consuelo Porras.

¡Ya cayó, ya cayó. Consuelo ya cayó!. Con esta consigna se dirige hacia el edificio central del Ministerio Público (MP), la marcha estudiantil de apoyo a la transición de autoridades del ente investigador.

Durante el recorrido, los estudiantes aseguraron que este es le momento para hacer historia y rechazar una administración que durante ochos se dedicó a la persecución política de los grupos organizados en el país.

(Foto: Edgar Pocón/colaborador)

También exigieron el cese a la práctica ejecutada por la gestión de Porras al criminalizar estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Además, manifestaron su rechazo a la administración de Walter Mazariegos y su pretensión de mantenerse al frente de la Universidad de San Carlos (USAC).

(Foto: Edgar Pocón/colaborador)

Juramentación

El pasado viernes 15 de mayo, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, juramentó a Gabriel Estuardo García Luna, como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

García Luna fue designado como Fiscal General de una nómina de seis candidatos que le fue presentada por la Comisión de Postulación, en sustitución de Porras, quien dirigió el MP por ocho años.