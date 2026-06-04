Juez declara reserva parcial el caso del ataque a exdirector Adjunto de PNC

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Un juez de turno declaró reserva parcial del caso del ataque a la exdirector de la PNC, ocurrido el pasado domingo a inmediaciones de la carretera al Atlántico.

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de turno decretó reserva parcial del caso contra Saulo Sebastián Pérez Sunún, señalado de participar en el ataque contra el director Adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC).

Al momento de hacerle ver las razones de la detención a Pérez Sunún se le sindica de haber participado en el ataque perpetrado contra el exdirector Adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Helver Belteton, removido del cargo semanas atrás, por lo que se imputó el delito de asesinato.

Previo a iniciar con la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Femicidio le solicitó a la jueza de turno declarar la reserva de las actuaciones.

La petición la efectuó en el entendido de que el caso se refiere al ataque efectuado contra el exdirector Adjunto de la PNC.

En respuesta a lo solicitado por el MP, la juzgadora indicó que atendería tal petición, por lo que declaró la reserva respectiva por 24 horas, pudiéndose ampliar siempre que el ente investigador lo pida.

La jueza de turno declaró reserva parcial en el caso del ataque al exdirector Adjunto de la PNC, ocurrido el pasado domingo 31 de mayo. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/uqsk4OBAiT — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 4, 2026

Sobre el caso

La captura de Pérez Sunún se efectuó por investigadores de la PNC en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en la 32 calle 20-07, residenciales Bosques de Linda Villa, zona 7.

Según las investigaciones, al detenido se le señala de participar en un hecho armado ocurrido el 31 de mayo de 2026 en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, zona 25.

En el picop también viajaban Dulce Solórzano Matus, de 25 años, y Mía Daniela González, de 15, quienes retornaban de una actividad religiosa durante la madrugada del 31 de mayo.

En el hecho perdieron la vida las acompañantes del exdirector Adjunto en el interior del vehículo.