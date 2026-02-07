Decomisan camión cargado de tilapias de contrabando en punto fronterizo

-

La mercancía decomisada supera los Q325 mil en valor aduanero.

Un cargamento de tilapia que superaba los 9 mil kilogramos fue decomisado en la Aduana Integrada El Florido, tras detectarse inconsistencias en la documentación que respaldaba su traslado.

Según el informe oficial, el producto era transportado en un furgón que movilizaba 203 cajas plásticas con un peso total de 9,389.46 kilogramos de tilapia.

El producto era transportado en un furgón que movilizaba 203 cajas plásticas. (Foto: SAT)

Al momento de la inspección, se estableció que la mercancía no contaba con la documentación legal correspondiente, pese a que se hacía uso de una Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA).

Las autoridades advirtieron que el ingreso irregular de este tipo de alimentos representa un doble riesgo; por un lado, afecta la recaudación y la economía formal; y por otro, pone en peligro la salud de los consumidores, debido a que no se garantiza el cumplimiento de medidas sanitarias e inocuidad en su transporte.

El cargamento superaba superaba los 9 mil kilogramos de tilapia. (Foto: SAT)

El cargamento fue valorado en Q325,554.34 en aduana y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las acciones legales derivadas del caso.

Las autoridades advirtieron que el ingreso irregular de este tipo de alimentos representa un doble riesgo para la economía y salud. (Foto: SAT)

La acción fue desarrollada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército de Guatemala, durante operativos de verificación en el puesto fronterizo.