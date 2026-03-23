Congreso publica en el diario oficial decretos para CC, período 2026-2031

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Los Decretos Legislativos 8-2026 y 10-2026 aprobados por el pleno del Congreso de la República que dan paso a la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031 se publicaron este día.

Hoy, en el diario de Centro América se publicaron los Acuerdos 8-2026 y 10-2026 que aprobó el Congreso de la República de integración de la Corte de Constitucionalidad, período 2026-2031, y de convocatoria a prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República.

Ambos decretos fueron aprobados por el pleno de diputados el pasado martes 17 de marzo. En el Acuerdo 8-2026 se confirmó la designación de los magistrados titulares y suplentes de la CC por parte de las cinco instituciones que integran el máximo órgano en materia constitucional en el país.

De esta cuenta, se fijó el nombramiento de los magistrados titulares Astrid Lemus por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Julia Marisol Rivera Aguilar por el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos (USAC), Roberto Molina Barreto por el Congreso e la República, Dina Josefina Ochoa Escribá por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Gladys Anabella Morfin por el presidente de la República en Consejo de Ministros.

De igual manera de los magistrados suplentes Luis Fernando Bermejo; CANG, José Luis Aguirre Pumay; CSU de la USAC, Luis Alfonso Rosales Marroquín; Congreso de la República, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez; CSJ, y María Magdalena Jocholá; presidente en Consejo de Ministros.

Juramento

Mientras que el Acuerdo 10-2026, además de reconocer las designaciones de los magistrados titulares y suplentes de la CC para los próximos cinco años, también convoca a los nombrados por las cinco instituciones que integran la alta Corte constitucional a prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

Es de señalar que las nuevas autoridades de la CC deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 15 de abril, por lo que la juramentación aún no ha sido agenda por el Congreso de la República.

Designaciones

De acuerdo a las designaciones efectuadas, entre los nombres de magistrados titulares que resaltan dos que permanecerán en sus cargos, siendo éstos: los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto.

A estos se unen dos magistrados suplentes que también prolongarán sus funciones por cinco años más, se trata de: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Luis Alfonso Rosales Marroquín.

En tanto que, en las otras tres instituciones, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), eligió como magistrada titular a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), período 1994-199 desde donde impulsó la creación de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia.

Y como magistrado suplente a Luis Fernando Bermejo, abogado y notario con experiencia en derecho constitucional, arbitraje y derecho internacional.

Por la USAC, la magistrada Julia Marisol Rivera, se ha desempeñado como jueza de Primera Instancia Penal de Amatitlán desde el 2022.

Además, ha ocupado el cargo de jueza de paz. En su función como juzgadora también ha apoyado el movimiento denominado Jueces por la integridad.

Por su parte, José Luis Aguirre Pumay, compañero de fórmula de Rivera, ha tenido un paso político desde el 2011 cuando fue concejal I de la Municipalidad de Chiquimulilla, Santa Rosa, electo por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

En el 2015 se postuló a diputado distrital de Santa Rosa por el Partido Patriota (PP).

En el 2019 fue candidato a Alcalde por el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, postulado por el partido Humanista.

Y, en las elecciones generales de 2023 fue candidato a Alcalde por Santa Rosa, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Por último, de los designados por el presidente de la República, en Consejo de Ministros, la magistrada titular Gladys Anabella Morfín, fungió en el 1986 como secretaria administrativa de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Además, en el 1992 fundó el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

También, en 2016 fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales como Procuradora General de la Nación, cargo que dejó en el 2018 con varios casos pendientes, entre los que sobresalele Odebrecht y Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Y, en el 2024 asumió la Dirección de Gobierno Abierto de la Comisión Presidencial, vinculada al gobierno de Arévalo.

Mientras que, la magistrada suplente María Magdalena Jocholá Tujal, con una amplia trayectoria en impulsar los derechos humanos y acceso a la justicia para los pueblos indígenas.

Se ha desempeñado en organismo internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), la American Bar Association Rule of Law Initiative.

Ha laborado en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público (MP).