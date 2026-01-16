Familiares de víctimas mortales en Irán exigen justicia

Se estima que el número de víctimas mortales tras las protestas contra el régimen Iraní ha aumentado a 3 mil 400.
OTRAS NOTICIAS: Miles de personas han sido detenidas durante las protestas en Irán
A través de información de BBC, familiares de las víctimas han denunciado el cobro interpuesto recuperar sus restos.
Entre 5 a 7 mil dólares es el pago que deben efectuar para poder recuperar los restos de las víctimas mortales que se han producido tras las protestas en distintas ciudades de Irán.
Según testimonios, los centros hospitalarios notificada los parientes “para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrar”.
La morgue Behesht-e Zahra ubicada en Teherán, han denunciado que las fuerzas de seguridad prometen liberar los cuerpos sin ningun pago, pero con la condición de afirmar que son miembros de la milicia Basij, asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y que murieron como mártires a manos de los manifestantes.
Estas denuncias se presentan en medio de las detenciones masivas, en que se calculan al menos 3 mil personas arrestadas, afirmaron funcionarios de seguridad.
Con información de Infobae.