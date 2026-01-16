Miles de personas han sido detenidas durante las protestas en Irán

-

La intensidad de las protestas podría estar disminuyendo.

Unas 3 mil personas fueron detenidas durante las recientes protestas en Irán, afirman funcionarios de seguridad locales citados este viernes por la agencia de noticias Tasnim.

Esta cifra incluye a "individuos armados y alborotadores" y "miembros de organizaciones terroristas", según Tasnim, considerada cercana a las fuerzas de seguridad en Irán.

Sin embargo, los grupos defensores de los derechos humanos contabilizan unos 20 mil arrestos.

Protestas han disminuido

La intensidad de las protestas en Irán contra el sistema teocrático de la república islámica ha disminuido tras una brutal represión con miles de muertos y en medio de un apagón de internet, afirman este viernes organismos de monitoreo.

La amenaza de un ataque de Estados Unidos a Irán también parece haber mermado.

Según un funcionario saudí, los aliados del Golfo han convencido al presidente estadounidense Donald Trump para que dé una "oportunidad" a Teherán.

La movilización comenzó el 28 de diciembre en Teherán para protestar contra el costo de la vida, pero se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Las autoridades cortaron internet para, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión.

Con información de AFP.