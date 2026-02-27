Dueño de una discoteca muere tras sufrir un brutal ataque armado

-

La víctima intentó escapar pero recibió una ráfaga de disparos.

A un costado de su carro fue encontrado el cuerpo de Ángel Aníbal Medrano Martínez, de 43 años, luego de que fuera emboscado por desconocidos cuando se conducía en su vehículo, por el kilómetro 94.6 de la aldea El Amatillo.

Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua llegaron al lugar, donde determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Según declaraciones de testigos, Medrano intentó huir de sus atacantes ingresando a una calle, pero por los disparos perdió el control y se estrelló contra una percha de blocs, por lo que intentó bajarse del carro para escapar, pero la ráfaga de disparos lo alcanzó hasta arrebatarle la vida.

(Foto: Élfegro Escobar/Nuestro Diario)

Medrano era originario de aldea Las Cabezas y era propietario de una discoteca de la localidad.

Las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer las causas del crimen.